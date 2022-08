Leoš Čermák byl šest sezon kapitánem brněnské Komety.Zdroj: ČTK

LEOŠ ČERMÁK. Podobný příběh jako Kováčik. Když v roce 2011 přicházel do Komety po tříletém angažmá v Rusku, asi nečekal, že právě až ve třiatřiceti letech narazil na svůj osudový klub. Čermák v Kometě strávil osm sezon, v šesti z nich byl kapitánem, v letech 2017 a 2018 dotáhl svůj tým k vytouženému extraligovému titulu.

Bodově nejpovedenější sezonu ale prožil právě hned v ročníku 2011/2012, kdy byl centrem první formace. V základní části nasbíral třiatřicet bodů v dvaapadesáti zápasech, v play-off přidal patnáct v dvaceti duelech. „Byla to první sezona, co jsem přišel do Brna. Stavěl se nový tým, přišlo mnoho nových hráčů. Samozřejmě to zpočátku nebylo lehké, mužstvo si postupně sedalo, bojovali jsme o play-off. Bylo důležité, že nám vyšla koncovka základní části, tři zápasy v řadě rozhodly o tom, že půjdeme ze sedmého místa. Pak přišly vyřazovací boje, prožívali jsme neskutečné emoce, zažili radost fanoušků, na tohle se nedá zapomenout. Byla to parádní jízda, hrozně jsme si to užili," ohlédl se Čermák, jenž se v Kometě zařadil mezi největší klubové ikony.

Kariéru ukončil před třemi roky, naposledy si za Kometu zahrál v semifinálové sérii s Libercem, kterou Brno prohrálo 2:4 na zápasy a rozplynul se sen o zlatém hattricku. Co by za účast mezi čtyřkou nejlepších dal současný brněnský výběr?