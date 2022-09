„Těším se na návrat do extraligy. Když se od Komety objevila nabídka na delší spolupráci, tak to pro mě bylo zajímavé. Chtěl jsem po sezoně směřovat do zahraničí, ale čekal jsem už moc dlouho a nic zajímavého se neobjevilo. I v hlavě jsem měl myšlenku, že může přijít po dlouhé době návrat do Česka,“ uvedl pro klubový web Furch, jenž opustil extraligu v roce 2015 a od té doby chytal v Omsku, Čerepovci, švédském Örebro, Dinamu Minsk a zmíněném Färjestadu. V minulé sezoně zkraje sezony naskočil do šesti zápasů za Plzeň, než podepsal ve Švédsku.