Ani hvězdná útočná posila Steve Moses, ani tradiční tahoun produktivity Petr Holík nebo naspeedovaný Slovák Kristián Pospíšil. Nejproduktivnějším hráčem Komety byl v přípravě reprezentační forvard Jakub Flek, který nasbíral v šesti duelech osm bodů za čtyři góly a stejný počet asistencí.

Jakub Flek patří mezi hlavní esa brněnské Komety. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

„Cítím se skvěle. V minulé sezoně se mi vyhnula zranění a odehrál jsem až na nějaké nemoci všechno.Měl jsem individuální letní přípravu, kterou už jedu pár let a cítím se po ní vždycky dobře. Věřil jsem, že si to přenesu i na led – a zatím to tam padá. Musím jen doufat, že to vydrží,“ pravil třicetiletý útočník, který oblékl dres národního týmu na posledních třech světových šampionátech.

I na prahu nového ročníku dokazuje, že aktuálně patří mezi největší klenoty brněnského celku, do něhož přestoupil po letech v Karlových Varech před minulou sezonou. „Cítím se tady podobně jako před minulou sezonou, tým se vhodně doplnil a má velké ambice,“ podotkl Flek.

Do nového ročníku vstoupí ve formaci s mistrem z Třince Tomášem Marcinkem a bývalým dlouholetým spoluhráčem z Karlových Varů Martinem Kohoutem, který v přípravě nasbíral sedm bodů za tři góly a čtyři přihrávky.

„V Karlových Varech jsme s Martinem v jedné formaci nenastupovali. Hrával jsem s Tomášem Rachůnkem a Davidem Grígerem. Hlavní ale je, že toho hráče vidíte každý den na ledě a víte, jaké má návyky nebo v čem je silný, díky tomu si pak na ledě snažíme vyhovět. Hrajeme to už nějaký pátek, takže jsme na tohle připravení,“ přesvědčoval Flek.

Myšlenky na reprezentaci

Kometa zahájí sezonu v pátek domácím duelem s vicemistrem Hradcem Králové a i díky úspěšné přípravě panuje v brněnském táboře optimistické naladění. „Ale není třeba to s ním přehánět. Teď to bude o level dva výš a je třeba hlavně chytnout začátek,“ varoval rodák z Mariánských Lázní.

Velkým lákadlem nadcházející hokejové sezony je i mistrovství světa, které příští rok v květnu uspořádá Praha a Ostrava.

Flek se sice stal v posledních letech stálicí národního týmu, ale na domácím šampionátu se bude chtít představit většina českých hráčů z NHL, takže se dá očekávat vyšší konkurence a těžší boj o místa v nominaci.

„Teď na začátku sezony to neřeším, ale někde vzadu v hlavě to je. Zahrát si na mistrovství světa byl vždycky můj sen a povedlo se mi to třikrát po sobě. Kdyby byla možnost zahrát si ho doma, bylo by to ještě o stupínek výš. Momentálně se ale soustředím na start extraligy. Abych se na mistrovství dostal, musím mít dobrou sezonu a květen je daleko,“ uzavřel brněnský hráč.