Velký návrat. Brněnský rodák a odchovanec Komety je opět hráčem jihomoravského klubu, se kterým pozvedl nad hlavu hned dvakrát Masarykův pohár. „Celý návrat domů, do Brna, se táhl. Chci moc poděkovat Liborovi Zábranskému a Kometě, že měli trpělivost,“ líčil devětadvacetiletý útočník, který se vrátil poté, co mu bylo ukončeno hostování v Hradci Králové, kde strávil sezonu a půl.

Jak se vůbec zrodil návrat do Komety?

Táhlo se to delší dobu. Nakonec jsem tady a jsem za to rád. Teď už se soustředím na svůj výkon, a abychom zase začali vyhrávat a vrátili Kometu tam, kam patří. V podstatě jsem se vrátil domů. Vždycky jsem byl a budu Brňák.

Bylo těžší se soustředit na zápasy, když se váš návrat do Komety táhl?

Samozřejmě to nebylo úplně ideální. I když jsem nechtěl, myslel jsem na to. V jednu chvíli už to byla hotová věc. Dokonce jsme se odstěhovali s rodinou zpátky do Brna a holky tu začaly chodit do školky. Jenže pak to nevyšlo. Poslední měsíc jsem dojížděl každý den do Hradce a zase se vracel. Bylo to náročné.

Tomáš Vincour v této sezoně

- Odehrané zápasy: 20

- Body: 5

- Góly: 3

- Asistence: 2

- Hodnocení +/-: -1

- Střely: 49

- Průměrný čas: 14:36 minut

- Celkový čas: 292:03 minut

- Trestné minuty: 6

- Absolvovaná vhazování: 83

- Vyhraná vhazování: 34

- Úspěšnost: 40,96 %

- Hity: 10

- Zblokované střely: 7

Proč se váš návrat z Hradce tak táhl?

Protože výsledky Hradce nebyly ideální, což majitel klubu dal jasně najevo a všechny přestupy zatrhl. Nezbývalo mi nic jiného než čekat. Chci poděkovat Liborovi Zábranskému a celé Kometě, že měli trpělivost a návrat domů se nakonec zdařil.

Jak se ohlížíte za angažmá v Hradci?

Uvědomil jsem si, že to, co jsem měl tady v Brně nastavené a jak to tu funguje, jinde není. Loňská sezona v Hradci byla úspěšná, v letošní se zase tolik nedařilo. Ale už jsem to hodil za hlavu a jsem vděčný, že jsem zpátky doma.

Co přivítání v kabině, je všechno při starém?

Vesměs ano. Je tu dost kluků, se kterými se známe. Buď jsme hráli spolu nebo proti sobě. Pár nových hráčů tu samozřejmě je, s těmi jsem se seznámil. Jinak kabina zůstala v podstatě stejná. Moc věcí se nezměnilo.

Dostal jste v kabině vaše bývalé místo?

Bohužel ne, je obsazené. Ani jsem se nestihl podívat, kdo tam sedí, ale vyhazovat ho nebudu. (úsměv)

Kometa se momentálně nenachází v optimálně formě. Je pro vás o to větší motivaci ji svým příchodem pozvednout?

Jasně, udělám pro to všechno. Tady je vždycky primární týmový úspěch, kterému se všechno podřídí. Jsme jeden tým a jdeme si za stejným cílem. Že se párkrát prohrálo? To se stane. Nálada v kabině rozhodně není skleslá. Kluci jsou profíci a vědí, že momentálně to nejde. Podle mě je ale jen otázka času, než začneme naplňovat to, co se od nás očekává.

Dá se srovnat aktuální klima v kabině Brna s tou v Hradci, kde se v poslední době taky moc nedařilo?

Oba týmy bych určitě nijak nesrovnával. V Brně je strašně zkušené mužstvo. Když jsem tu byl předtím dva roky, vždycky jsme si prošli obdobím, kdy se nedařilo a nikdy to nikoho nezlomilo. Všichni víme jak z toho ven. Je to o tvrdé práci a také musíme stát jeden za druhým.

V minulé sezoně se vám dařilo sbírat hodně bodů, v aktuální příliš ne. Čím to?

Je to určitě ve mně. Moje hra nebyla od začátku sezony optimální. A proto jsem strašně rád, že jsem zase zpátky v Kometě, kde dostanu opět šanci. Udělám všechno pro to, aby se týmu i mně dařilo.

Oživily se vám vzpomínky na dva získané tituly?

Kvůli těmto vzpomínkám a pocitům tady jsme a hokej hrajeme.

Největší radost z vašeho návratu má patrně vaše máma Dana Vincourová, jež pracuje pro Kometu jako fyzioterapeutka, že?

To bez debat. (úsměv)