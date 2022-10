Brňanům stačilo na výsledkově přesvědčivou výhru vyslat na bránu hradeckého Jana Růžičky sedmnáct střel. „Chytalo se mi dobře, dostal jsem se do rychle do tempa. Nemělo by se ale stávat, aby na nás někdo vystřelil padesátkrát,“ přemítal hrdina večera Čiliak.