Místo přípravy na extraligové semifinále s Pardubicemi rozlučka se sezonou a blížící se dovolená. Hokejisté Komety naposledy v tomto ročníku vyjedou k utkání před vlastními fanoušky ve Winning Group Areně v sobotu, kdy si zahrají od čtyř hodin odpoledne aprílový duel právě proti části svých příznivců. Na dovolenou poslala Kometu pondělní prohra 3:4 po prodloužení v šestém čtvrtfinále s Vítkovicemi, jimž Brno podlehlo 2:4 na zápasy. Kometa tak obsadila v tomto extraligovém ročníku stejně jako před dvěma roky sedmou pozici.

Peter Mueller byl klíčovým faktorem série mezi Vítkovicemi a Kometou Brno. | Foto: ČTK

„Podle jmen jsem viděl Kometu tak o dvě tři příčky výš. Pořád je mně záhadou ta mizérie, kdy prohrávala jeden zápas za druhým. Možná za tím bylo neustálé střídání brankářů. Nefungovala ani obrana, kterou pozvedl po svém příchodu Jarda Modrý (asistentem trenéra Patrika Martince se stal po Vánocích – pozn.red.). A taky začala Kometa hrát na šest beků místo sedmi, což mohlo prospět, protože lichý počet v tom dělá bordel,“ přesvědčoval legendární bek Komety Jaromír Meixner.

Brňané v lednu spadli až na předposlední třináctou příčku v tabulce. Díky působivému finiši se ale vyhnuli záchranářským starostem, pohodlně postoupili do předkola, kde přehráli 3:1 na zápasy Mladou Boleslav a ve čtvrtfinále trápili favorizované Vítkovice.

„Byla to perfektní série. Rozhodly detaily a taky Peter Mueller, který dal tři vítězné góly. Kdyby byl Mueller v Brně, bylo by to otevřené. Kometa neměla takového snajpra,“ vyzdvihl Meixner výkony bývalého brněnského esa Muellera, jenž před sezonou zamířil do Vítkovic.

Legendární brněnský zadák nevyčítal Muellerovi jeho oslavu gólu po rozhodující trefě v prodloužení, za kterou si americký vlasatý snajpr od brněnských fanoušků vyslechl vulgární skandování. „Nevím, proč by se nemohl radovat. To jsou móresy z fotbalu, kdy jeden hráč hostuje někde jinde a nechce si to rozházet u klubu, do kterého věří, že se vrátí. V hokeji hráči často přestupují a někteří už by se za chvíli nemohli radovat nikde s ohledem na to, kolik klubů vystřídali. Mueller v Brně odvedl kus dobré práce, ale teď hraje za Ostravu,“ připomenul Meixner.

Ačkoliv sezona skončila Brnu už po čtvrtfinále, nezanechala Kometa tak rozpačité dojmy jako při loňském vyřazení v předkole s Libercem a při předloňské jasné prohře 0:4 na zápasy ve čtvrtfinále s Třincem.

„Kometa mě mile překvapila. A je to zároveň vítané zadostiučinění pro všechny fanoušky, kteří si po celém tom trápení nakonec závěr sezony v jisté míře užili. Vyřadila se Mladá Boleslav, odehrála se krásná a vyrovnaná série s Vítkovicemi. Rozhodně to není úspěšný ročník. Teď však bude záležet na tom, jak se Kometě podaří navázat,“ nabídl pohled televizní expert a bývalý brněnský útočník Jakub Koreis.

Odchody do Finska

Minulost už totiž v Brně pomalu hází za hlavu, velkým tématem je kádr pro příští ročník. V něm už nebude figurovat kanonýr Komety Luboš Horký, který se vydá do Finska. Stejným směrem zamíří i další brněnský forvard Radek Koblížek, jemuž po nadějném startu sezona nevyšla.

V bráně už se nejspíš nepočítá ani s ikonickým Markem Čiliakem, jenž za poslední dva měsíce odchytal jen závěrečný duel základní části proti Spartě.

„Překvapilo mě, že asi nebude pokračovat. Horký bude chybět vzhledem k tomu, že dal nejvíc gólů. Koblížek neměl špatný závěr sezony, ale doma je ve Finsku,“ přemítal Meixner nad chystanými změnami.

Podle něj klub potřebuje sehnat střelce, očekávané útočné posily Lukáš Cingel z Hradce Králové ani Martin Kohout z Karlových Varů rozenými kanonýry nejsou. „V tomto směru nic extra, ale střelci jsou obecně nedostatkové zboží,“ dodal Meixner.

Rozlučka Komety se sezonou

sobota 1. dubna – Winning Group Arena

14.00: otevření arény

14.30-16.30: autogramiáda

16.30: aprílový zápas fanoušků Komety s A týmem

18.15-19.30: veřejné bruslení