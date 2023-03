VAROVNÁ NULA

Nula bodů ze dvanácti možných v této sezoně. Hokejisté Komety nemají s jiným extraligovým soupeřem horší vzájemnou bilanci zápasů.

Mladá Boleslav dokázala Brno porazit v základní části ve všech čtyřech duelech, a to dokonce i při své hluboké krizi.

Tak se jí to povedlo před dvěma týdny v Brně, kdy vítězstvím 4:1 ukončila sérii šesti proher v řadě. „Popravdě ani nevím, že se nám proti ní nedaří. Za mě je to ale úplně jedno, jestli je to Bolka nebo Plzeň. Důležité je, že začínáme doma,“ lebedil si druhý nejlepší střelec Komety v základní části Jakub Flek.