Výsadní pozici má jedenadvacetiletý Filip Král, jenž se stal korunním princem extraligy. S šestnácti nasbíranými body ve dvaatřiceti duelech je osmý nejproduktivnější obránce soutěže, v první desítce je jasně nejmladší. „Když cítím, že mám důvěru trenérů a prostor, hraje se mi dobře a můžu předvádět výkony, jaké si představuju,“ lebedil si Král, jehož práva v zámoří drží slavné Toronto Maple Leafs.

Šanci ovšem ve zbytku sezony dostanou i o dva roky mladší Mlčák s Radkem Kučeříkem a teprve osmnáctiletý Stanislav Svozil. „Jsou to komeťáci, naše děti. Hrají tak dobře, že mám obavu, že nám utečou ven. Ale s tím nic nenaděláme. Tak to bohužel u nás v Evropě je. Někoho vychováte a jde pak pryč,“ pronesl pro klubový web boss a hlavní trenér Komety Libor Zábranský.

Každý z nich prožívá svou zajímavou cestu. Třeba Mlčák, v prosinci kousal zklamání. Ačkoliv léta patřil k oporám mládežnického reprezentačního výběru ročníku 2001, do nominace na šampionát juniorů v Edmontonu se nedostal. „Samozřejmě mě to mrzelo, beru to tak, že mám pořád co zlepšovat. Kariéra pokračuje dál,“ zmínil Mlčák, jenž dostal první šanci v Kometěv této sezoně po Vánocích.

To Kučeřík se Svozilem se na šampionátu představili. Prvně jmenovaný byl nejvytíženější český hráč na turnaji a vyhlásili jej za jednoho ze třech nejlepších hokejistů národního týmu na sledovaném turnaji.

Mezi největšími talenty

Svozil se i díky šampionátu posunul v hodnocení serveru nhl.com mezi šestatřicet největších talentů letošního draftu. Dostat se na něj může už v prvním kole. „Teď je pro mě nejdůležitější aktuální sezona,“ odvětil ovšem Svozil.

Pokud po sezoně on nebo někdo jiný zamíří za oceán, Kometa má kde brát. V záloze na šanci číhá dvacetiletý bek Daniel Kowalczyk. Klubu navíc patří i stejnojmenný syn majitele Libor Zábranský, jenž do konce sezony hostuje v Karlových Varech.

Obrana Komety je tak rovným dílem rozdělená na mládence na jedné straně a zkušené matadory ve středních nebo hokejově pokročilejších letech na straně druhé. „Se staršíma klukama vycházíme skvěle. Máme v kabině výbornou partu. Jsem rád, že je nás tam i víc mlaďochů. Rádi si pokecáme mezi sebou a prohodíme nějaký vtípek,“ řekl Mlčák.

S pozicí mladých beků by nemělo otřást ani dění na přestupovém trhu, které se uzavře v neděli. Ještě předtím čekají Brno tři duely, první z nich v úterý od šesti hodin večer doma proti Třinci.

Mladí obránci Komety v této sezoně:



Filip Král (21 let)

32 zápasů: 16 bodů (5+11), statistika +/- : +5, průměrný čas na ledě: 21:05.

Radek Kučeřík (19 let)

4 zápasy: 0 bodů, +/-: +1, čas na ledě: 10:12.

Jan Mlčák (19 let)

10 zápasů: 0 bodů, +/-: +3, čas na ledě: 11:41.

Stanislav Svozil (18 let)

16 zápasů: 0 bodů, +/-: -6, čas na ledě: 13:34.