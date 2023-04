LIBOR HÁJEK. Na tuto sezonu by nejraději zapomenul. Naposledy nastoupil odchovanec Komety Brno za New York Rangers 12. prosince, víc času strávil na farmě klubu v AHL v Hartfordu. U Jezdců figuruje pětadvacetiletý rodák ze Smrčku už pátou sezonu a nezdá se, že by v hierarchii klubu stoupal, spíš naopak. V NHL odehrál v tomto ročníku dokonce nejméně zápasů od svého nováčkovského ročníku 2018/2019. Je otázkou, kam se bude ubírat jeho budoucnost v nejprestižnější lize světa.

Zápasů: 16

Gólů: 1

Asistencí: 0

Bodů:1