V roce 2003 se dokázal prosadit jako o ještě čtyřiatřicet dní mladší. „Asi jsem se dobře vyspal, ale bylo to spíš o týmu. Je pro mě úleva, že jsem se konečně trefil. Měl jsem pět šest zápasů, kde jsem si vytvořil hodně šancí, ale nepadalo mně to tam. Teď to tam spadlo,“ radoval se vicemistr světa z nedávného šampionátu hráčů do dvaceti let, který hattrick zaznamenal naposledy loni v extralize juniorů.

Bábek po výhře v Berlíně trhal dres, pak si pobrečel s končícím kamarádem

Na ledě přitom strávil ve čtvrté formaci s Adamem Zbořilem a Martinem Zaťovičem jen lehce přes deset a půl minuty, menší časovou porci měl jen třináctý útočník Jiří Ondráček. „Čas na ledě je takový, jaký je. Jestli je to sedm nebo dvanáct minut, neřešíme. Nerozlišujeme ani lajny. Máme v zápase jedenadvacet hráčů a všichni jsou strašně důležití,“ přesvědčoval trenér Komety Patrik Martinec.

Šalé zadělal na hattrick už ve třetí minutě, kdy tečoval do brány střelu Rhetta Hollanda od modré čáry. Ve druhé části navyšoval v pětatřicáté minutě na 3:1 v přesilovce střelou od levého kruhu na zadní tyč. Nejlehčí práci měl při završení hattricku ve třetí třetině, kdy upravoval na 4:1 poté, co mu při protiútoku luxusní přihrávku poslal Zbořil a Šalé měl odkrytou branku. „Ten gól byl nejlehčí, takže se mi nejvíc líbil,“ smál se útočník s velkou šancí uspět v prvním kole letošního draftu NHL.

Ačkoliv Šalé patřil mezi nejméně vytížené hráče v zápase, svou roli si pochvaluje. „Trenéři mi nechávají trochu volnosti, za což jsem samozřejmě rád. Mámě nějaký systém, jehož se všichni držíme a dostal jsem takovou volnost, ať si hraju svůj hokej a nesnažím se nějak předělávat,“ líčil brněnský rodák.

Kometa a uzávěrka přestupů? Bombou byl obránce ze Záhřebu, hvězda nepřesvědčila

Patrná na něm byla dobrá nálada po jednom z nejlepších výkonů Komety v sezoně. Ta místy svého favorizovaného soupeře dostávala pod drtivý tlak a po zásluze si připsala další tři body do tabulky. Brňané vyhráli čtyři poslední duely s působivým skóre 16:3.

V tabulce zůstávají devátí, ale opět o kousek setřásli některé soupeře pod sebou. „Nálada v kabině je stejná jako v době porážek. Nic extra se tak nezměnilo. Systém, který se po příchodu trenérů trochu upravil, si sedl a všechno je konečně na dobré cestě,“ poznamenal Šalé. Se spoluhráči odehraje jeeště jeden zápas před reprezentační pauzou.

V neděli od čtyř hodin odpoledne se brněnští hokejisté představí v Hradci Králové. Příští týden čeká Šalého reprezentační akce s týmem do osmnácti let ve Finsku. „Bude to trošku odreagování, že nebudu furt tady, takže se na to těším,“ dodal hrdina páteční partie.

Kometa Brno - Oceláři Třinec 5:1

Třetiny: 2:0, 1:1, 2:0.

Branky a nahrávky: 3. Šalé (Holland, Kučeřík), 12. Kundrátek (Zbořil, Holík), 35. Šalé (Pospíšil, Kollár), 50. Šalé (Zbořil, Zaťovič), 58. Pospíšil (Kollár) – 24. M. Doudera (Marinčin).

Rozhodčí: Hejduk, Mrkva – Zíka, Šimánek.

Vyloučení: 4:4.

Vyšší tresty: 0:0.

Využití: 2:0.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 26:33.

Diváci: 6721.

Kometa Brno: Furch – Kundrátek (A), Ďaloga, Holland, Kučeřík, Ščotka, Hrbas – Horký, Holík, Okál – Pospíšil, Kollár, Flek – Koblížek, Strömberg, Vincour – Šalé, Zbořil, Zaťovič (C) – Ondráček.

Oceláři Třinec: Mazanec – Marinčin, M. Doudera, J. Jeřábek, Zahradníček, Roth, Čukste – M. Růžička, Marcinko, Voženílek – Daňo, Hudáček, Nestrašil – Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski – Kurovský, Dravecký, Hrňa – Buček.