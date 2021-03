Boss opouští střídačku. Majitel hokejové Komety Libor Zábranský končí v roli hlavního trenéra. Brno vypadlo ve čtvrtfinále s Třincem a v této sezoně obsadí sedmou pozici.

Libor Zábranský se po roce a půl opět loučí s pozicí hlavního trenéra Komety. | Foto: ČTK

„Není to žádné tajemství. Deklaroval jsem už v minulém ročníku, když jsem k tomu šel, když to bohužel nevyšlo Fialkovi (trenérovi Petru Fialovi, jenž na podzim 2019 vydržel na střídačce jen do půlky listopadu – pozn.red.), že to vezmu do konce sezony. Jenže kvůli covidu a šílenství okolo by bylo manažersky špatně přivést do takového velkoklubu trenéra a nevědět co. Dlouho jsem to avizoval, že po tomto ročníku končím. Šestnáct let trénuji napříč kategoriemi a je třeba, abych si chvilku odpočinul i já,“ poznamenal šéf, jenž v roli hlavního trenéra dovedl brněnskou Kometu ke dvěma mistrovským titulům.