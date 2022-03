„Tři body jsme na tácku odevzdali soupeři. Měli jsme ho pod kontrolou a potom jej až nepochopitelnými hrubkami ztratili,“ bědoval trenér Komety Jiří Kalous. Jeho svěřenci tak prohráli sedm z posledních deseti duelů. „Jsem realista, nestraší mě, že bojujeme o předkolo, beru stav, jaký je. Takhle je to dané a my z toho musíme vycházet,“ pravil brněnský lodivod.

V moravském derby proti sobě v brankách nastoupili kolegové ze slovenské reprezentace, kteří získali bronzové medaile na nedávné olympiádě v Pekingu. Jak Matej Tomek na straně Brna, tak Branislav Konrád své týmy dlouho drželi. „Mato chytal jak v úterý proti Plzni, tak teď s Olomoucí dobře. Pochytal spoustu šancí," chválil mladého brankáře Komety Kalous.

Na první gól se tak čekalo do třiatřicáté minuty, kdy se zblízka prosadil sváteční střelec Brna Tomáš Šoustal. Hosté dvakrát trefili brankovou konstrukci a nevyužité šance je pak o to víc mrzely, když v závěru prostřední části střelou od modré v přesilovce poslal Brno do vedení 2:0 Adam Zbořil. „Říkali jsme si, že Kometa hrála v úterý zápas s Plzní, takže jí mohou ve třetí třetině ubývat síly. Stačilo po druhé části v kabině trochu zvýšit hlas. Řekli jsme si, co máme dělat,“ řekl olomoucký forvard Jakub Navrátil.

Ten ve třetí třetině dvakrát potrestal zaváhání Brna v rozehrávce. První trefou ve 46. minutě snižoval na 1:2 a v 57. minutě dokonával obrat, čímž navázal na vyrovnávací trefu Jana Bambuly. „Musím poděkovat klukům za to, jak přistoupili k té třetí části," zamlouvalo se olomouckému kouči Janu Tomajkovi.

Prodej hráčů zajistil Líšni zhruba třetinu rozpočtu, postup do ligy vedení zváží

Opařená Kometa pak už duel do prodloužení dostat nedokázala. „Je to pro nás poučení i do dalších zápasů, nemůžu hráčům vytknout, že by nebojovali, ale musíme se vyvarovat herních zkratů," doplnil Kalous. Další utkání čeká jeho svěřence v pátek od šesti hodin večer v Liberci.

Kometa Brno - Olomouc 2:3

Třetiny: 0:0, 2:0, 0:3.

Branky a nahrávky: 33. T. Šoustal (Tansey, Fajmon), 40. A. Zbořil (P. Mueller, P. Holík) – 46. Navrátil (Michal Kunc), 55. Bambula (David Krejčí, Michal Kunc), 57. Navrátil (P. Kolouch).

Rozhodčí: Hejduk, Šindel – Lederer, Gerát.

Vyloučení: 4:3.

Využití: 1:0.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 34:30.

Diváci: 5635.

Kometa Brno: Tomek – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, L. Doudera, Tansey, Fajmon, Jan Sedláček – Vincour, Krištof, P. Mueller (A) – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – Kollár, A. Zbořil, T. Šoustal – Dočekal, Rákos, Šik.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – Klimek, David Krejčí, Nahodil – Kusko, J. Knotek, Bambula – Navrátil, P. Kolouch, V. Tomeček – Burian, Lichanec, Michal Kunc.