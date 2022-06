Ščotka dal Finsku sbohem přesto, že tam měl platnou smlouvu. „Bylo to docela těžké rozhodnutí, měl jsem ještě rok smlouvu. Ale vyměnilo se celé vedení, všechen realizační tým a můj dojem byl takový, že by to nebylo úplně ono. Neměl bych takovou roli, takový prostor na ledě jako v první sezoně. Bylo by to zkrátka jiné a rozhodl jsem se vrátit do Česka. Kometa mi připadala jako nejlepší volba. Mám to blízko domů, rodiče a manželka se těší, že budou mít možnost chodit na moje zápasy a budeme se vídat s nejbližšími častěji," pravil rodák ze Vsetína.

Další novou tváří v kabině Komety je Hrbas. Bývalý mládežnický reprezentant, který nakoukl i do národního týmu dospělých, tak vyzkouší po Spartě, Vítkovicích, Mladé Boleslavi a zmíněném Litvínovu pátou extraligovou štaci. Rodák z Klatov si na začátku kariéry zahrál také v kanadské juniorské soutěži WHL a v sezoně 2018/2019 nastupoval za Amur Chabarovsk v KHL.

„Nějaké námluvy byly, čekal jsem na pana Zábranského (majitel Komety - pozn. red.), jak se vrátí z mistrovství. Domluvili jsme se a těším se na fanoušky, kteří v Brně umí vytvořit parádní atmosféru. Zažil jsem tady několik bitev v play-off jako soupeř a takové prostředí mám rád. Věřím, že se nám bude dařit a budeme hrát vysoko. Tým na papíře vypadá suprově, v kabině se tvoří parta, celkově mužstvo vypadá velmi dobře. Musíme tyto předpoklady dokázat i na ledě," uvedla pro klubový web nová posila. V uplynulém ročníku nastřádal Hrbas v dresu Litvínova třináct bodů ve třiapadesáti zápasech. Ve statistice plus minus měl devatenáct záporných bodů.