„Vůbec nevíme, jestli se v neděli odehrál poslední zápas na měsíc, dva nebo úplně. Potom, co se všechno děje, nevěřím, že se něco rozběhne za dva týdny. Jsem v tom pesimista a hodně zvědavý, co se bude dít potom, “ hořekoval kapitán Komety Martin Zaťovič.

Nad hokejovou extraligou se tak kvůli stopce snáší chmury. „Pro celou republiku je to stejné. Nevím, jestli to jde takhle dál. Vůbec netuším, co bude, neví to majitel klubu, neví to kluby, neví to extraliga. Spadl do toho i fotbal, všechny sporty… Doba je zvláštní, co budeme všichni dělat, to ví Bůh,“ poznamenal Zaťovič.

Skepse ohledně brzkého restartu se v extralize dá krájet. „Stačí se podívat, kdo tady ty rozhodnutí dělá. Jestliže už hrajeme bez lidí, proč nemůžeme pokračovat dál, když je celá extraliga promořená? Vždyť to nedává žádný smysl,“ rozčílil se po nedělním utkání proti Kometě trenér Českých Budějovic a bývalý přední český útočník Václav Prospal.

Na pondělní mimořádné valné hromadě Asociace profesionálních klubů ledního hokeje se prostřednictvím videokonference kluby shodly na tom, že požádají ministra zdravotnictví Romana Prymulu o povolení tréninku v halách a obnovení soutěže.

„V případě, že by opatření zastavit profesionální soutěže mělo být prodlouženo, je sezona Tipsport extraligy zásadním způsobem ohrožena z termínových důvodů, které se ještě více promítnou do ekonomického hlediska ztrát z neodehraných utkání,“ napsaly kluby ve společném prohlášení.

Uzavřené stadiony

Hokejisté od pondělí nemohou trénovat na stadionech, které se musely kvůli vládním opatřením kompletně uzavřít. Hráči Komety měli v pondělí volno, další plán tréninku nehodlal klub zatím přiblížit. „Něco máme připraveno, ale napřed s tím seznámíme hráče,“ uvedl asistent brněnského trenéra Kamil Pokorný.

Hokejisté Komety tak od svého návratu na led na konci července mají už potřetí nedobrovolnou pauzu. Nejprv Brňané zastavili přípravu na začátku záři na pět dní kvůli zvýšeným teplotám v klubu. Nákaza koronavirem se tehdy neprokázala, ale udeřila záhy. Přesně v den plánovaného vstupu do nejvyššího ročníku Brňané zamířili kvůli horečkám do karantény, načež se u dvaadvaceti lidí potvrdilo onemocnění Covid – 19 a klub musel do desetidenní izolace.

Nyní Kometa přerušuje obvyklý tréninkový proces potřetí. „Dojdete na zimák a dozvíte se, že zítra ani pozítří hrát nebudete. Ale tak to je a musíme se tomu přizpůsobit,“ dodal Zaťovič.