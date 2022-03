„Dal jsem si skoro dva roky od hokeje pokoj a chtěl jsem se k němu vrátit. Mám tento sport rád a vždy chci pomoct. Nabídka od národního týmu se přece neodmítá. Vím, jaké to je někoho na ledě trénovat, zažil jsem to už víceméně v Kometě a nevidím v tom problém. Hokej je pořád stejná hra, hraje se s pukem a hokejkou,“ uvedl v rozhovoru s novináři jeden ze strůjců dvou mistrovských titulů Komety z let 2017 a 2018.

V novém realizačním týmu je „brněnská klika“ v převaze. Kromě Zábranského a Erata je její součástí také asistent trenéra Komety Jiří Horáček, jehož Zábranský přivedl do národního týmu do role videokouče, kterou už zastával v Brně.

Svého videkouče si vybral taky Jalonen v krajanovi Kallem Kaskinenovi. „Když jsem podepisoval smlouvu, poprosil jsem, zda bych tady mohl mít i jednoho svého člověka. Znám Kalleho dlouho. Vždy je dobré mít aspoň jednoho svého krajana. S ostatními členy realizačního týmu se seznamuju.Vždy když potkáte nové lidi, chce to nějaký čas, ale probíráme systém, jakým bychom měli hrát, a vše potřebné. Martin funguje i jako překladatel, protože pár kluků se stydělo mluvit anglicky. Takhle je to v pohodě a úplně každý rozumí, co po hráčích chceme,“ prohlásil Jalonen.

Na úvodním reprezentačním kempu figurují také čtyři hokejisté Komety Petr Holík, Luboš Horký, Radek Kučeřík a dodatečně přibyl obránce Tomáš Bartejs, jenž má ale po sezoně namířeno do Karlových Varů.

Pro Kučeříka a Bartejse jde o první akci v seniorském národním týmu, Horký si premiéru odbyl před rokem při přípravě na světový šampionát v lotyšské Rize.

Holík obléká reprezentační dres po třech letech, kdy si zahrál na Švédských hrách. „Pro mě je to super návrat.Jsem moc rád, že tady mohu být a zabojovat o mistrovství světa. Potěšilo mě, že si prodloužím sezonu a budu tady trénovat, možná třeba odehraju i nějaký zápas. Doufám, že zůstanu co nejdéle, ale to chce samozřejmě každý. Teprve uvidíme, kam to až dotáhnu, stát se může cokoliv,“ uvedl v rozhovoru pro ČTK a sport.cz kreativní centr Komety.

Přítomnost Zábranského s Eratem v realizačním týmu si pochvaluje. „Je to určitě příjemné, když se takhle dobře známe, protože pak ty srandičky jedou furt. Jsem rád, že tu jsou,“ pravil forvard, který na začátku března oslavil třicáté narozeniny.

V dresu národního týmu si chce spravit chuť po nevydařené klubové sezoně. Za jeho dosavadní čtyřleté angažmá v Brně se Kometa poprvé neprobojovala ani do čtvrtfinále extraligy.

Už příští týden si Holík může v dresu národního týmu zahrát nedaleko svého bydliště. Reprezentace se totiž od pondělí usídlí ve Znojmě, kde ve středu změří síly s Rakouskem. „Bydlím kousek od Znojma, takže doufám, že budu pořád v týmu. Jestli to vyjde, asi budu muset shánět nějaké lístky,“ smál se Holík.