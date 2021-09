Krátké volno před závěrečnou pasáží sezony si pětadvacetiletá hráčka zpestřila právě návštěvou brněnského hokejového stánku.

Navázala tak na svou předchůdkyni Lucii Šafářovou, která je známá svou podporou jihomoravskému klubu. V době, kdy její životní partner Tomáš Plekanec nastupoval v dresu Komety, navštěvovala brněnskou arénu pravidelně.

I poté, co se Plekanec přesunul do rodného Kladna, kde pomohl mateřskému klubu k postupu do extraligy, v nejvyšší soutěži dál fandí také Brnu. „Je těžká otázka, komu přeju víc. Je to padesát na padesát. Fandím Kometě a Kladnu. Brno je nicméně moje srdcovka, “ prohlásila známá brněnská rodačka.

Kometě ovšem nefandí jen VIP osobnosti z řad předních českých tenistek. Velkým fanouškem brněnského celku je třeba herec Tomáš Matonoha, jehož před sedmi lety klub jmenoval hrdinou Království Komety, přičemž Matonoha vhodil čestné buly před třetí čtvrtfinálovou partií proti Plzni.

„Chodil jsem fandit za Lužánky. Pamatuji si taky, kdy jsem byl poprvé na hokeji. Porazili jsme SONP Kladno. Říkalo se: SONP Kladno porazíme snadno. Tak jsme je porazili. Nevím, kdo dával góly, ale pamatuji si, že v brance byl Karel Lang. Dobře si vybavuju jeho legendární výkopy betonem,“ vzpomenul na svou první návštěvu brněnského stánku místní rodák Matonoha.

Dlouholetí příznivci

Známým příznivcem modrobílého celku je také Miroslav Donutil, jenž třeba před čtyřmi lety navštívil kabinu Komety, aby pogratuloval hráčům k postupu do čtvrtfinále. Brňané v následných týdnech dokráčeli až k vytouženému extraligovému titulu. „Fandím odmala, největšími zážitky jsou rozhodně všechny tituly,“ prohlásil Donutil, jenž se už na utkání svého oblíbeného mužstva dostane jen zřídka.

Dlouholetým příznivcem je třeba také jeho herecký kolega Zdeněk Junák známý třeba ze seriálů Četnické humoresky nebo Černí baroni. „Do Brna jsem se dostal poprvé v roce 1969. V té době hrála Kometa nejvyšší soutěž a hokej byl úžasná podívaná,“ prohlásil už dříve herec známý také z Městského divadla Brno.