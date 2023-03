Padesát na padesát. Tak vidí šance hokejové Komety ve čtvrtfinále play-off extraligy proti Vítkovicím startujícím v pátek od pěti hodin odpoledne v Ostravě nejproduktivnější hráč Komety v základní části i v první úspěšné sérii proti Mladé Boleslavi Petr Holík.

Série mezi Vítkovicemi a Kometou zřejmě bude navýsost vyostřená. | Foto: Deník/Petr Kotala

Kometa sice v základní části nasbírala o rovných třicet bodů míň než její ostravský soupeř, ovšem v posledních týdnech hraje jako politá živou vodou. „Šance jsou padesát na padesát. Věřím, že na konci série budeme spokojenější my,“ poznamenal Holík.

Kometa Vítkovice v obou nedávných sériích play-off přehrála, když před pěti lety ovládla čtvrtfinále 4:0 na zápasy a na jaře roku 2021 v předkole otočila nepříznivý vývoj z 0:2 na konečných 3:2 na zápasy.

V Brně si ale moc dobře uvědomují, že Vítkovice od té doby udělaly velký pokrok. „Podle mě je ten tým hlavně obětavější. Mají to postavené na tom, že nikdo neuhne, že každý blokuje střely. S tímto DNA a svou obětavostí a zodpovědností se dopracovaly tam, kde jsou. V základní části toto dodržovaly asi nejlíp z celé soutěže,“ přemítal asistent brněnského trenéra Jaroslav Modrý.

Život v Brně? Na víno ještě nebyl čas, směje se Flek. V play-off měl tajné přání

Oproti předkolu s Mladou Boleslaví očekává někdejší řízný zadák tvrdší sérii. „V Ostravě mají menší hřiště a Vítkovice jsou fyzičtější. Očekávám množství osobních soubojů. Boleslav je spíš bruslivější a pohyblivější, hráči subtilnější,“ srovnal soupeře Modrý.

Vítkovice se taky na rozdíl od Mladé Boleslavi mohou opřít o výrazné individuality. V bráně mají reprezentačního gólmana Aleše Stezku, na opačné straně kluziště řádí produktivní forvardi Roberts Bukarts s Dominikem Lakatošem, hlavní hvězdou týmu je bývalé brněnské eso Peter Mueller. „Jsou to výborní hokejisté. Dávají hodně gólů a sbírají i asistence. Pozor si na ně musíme dát hlavně v jejich početní převaze. Rozhodně to ale nebude jen o třech hráčích. Vítkovičtí mají totiž nesmírně kompaktní tým. Všechny jejich řady jsou hodně kvalitní,“ varoval Holík.

Pro Kometu může být výhodné, že za ni Mueller v předcházejících čtyřech sezonách nastupoval. „Každá informace o něm je důležitá, kluci ho znají, ví, jak střílí, jak to má s pukem,“ přemítal Modrý.

Čtyřdenní zápasové volno

Pro Brňany taky bylo důležité, že sérii s Mladou Boleslaví ukončili v neděli a mezi sériemi tak měli čtyřdenní zápasové volno. „Určitě klukům pomůže, že jsme nehráli pátý zápas. Měli čas si vyčistit hlavu a připravit se na další část play-off,“ pravil asistent brněnského kouče s tím, že Kometa je kompletní.

Repríza loňského finále i boj o Moravu. Startuje čtvrtfinále hokejové extraligy

Ve Vítkovicích se chystají na pověstné brněnské přesilovky, v nichž je Brno špičkou extraligy. „Rozhodně má silnou přesilovku a brankář chytá velmi dobře. Musíme se soustředit na hru před bránou, máme kluky v kabině, kteří to zvládají dobře. Ukázali jsme to v základní části. Podíváme se ještě na nějaká videa, pak budeme vědět, co bude třeba dělat,“ prohlásil Mueller.