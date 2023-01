Hokejisté Komety Brno si ve čtvrtek odpoledne poprvé zatrénovali na Tehelném poli v Bratislavě.Zdroj: HC Kometa Brno/Jiří Grulich

STRAŠÁK DÉŠŤ. Sterilní prostředí hokejových arén vystřídá nevyzpytatelné počasí. Hokejisté Komety se v minulosti v zápasech pod otevřeným nebem museli popasovat s chumelenicí na plochodrážním stadionu v Pardubicích nebo mrazem v Brně za Lužánkami.

Při abnormálně teplém letošním lednu podobné podmínky nehrozí, strašákem je déšť. „Počasí je nevyzpytatelné, proto musíme být připravení na všechny alternativy. Chlazení ledové plochy dokáže zabezpečit vhodné podmínky až do teploty plus patnáct stupňů. Opravdu problematický by mohl být jen vydaný déšť nebo teplý vítr,“ upozornil člen organizačního výboru akce Radovan Struhár.

Podle předpovědi je šance na déšť ve večerních hodinách v Bratislavě zhruba padesátiprocentní. Jak počasí zasáhne do svátečního klání?