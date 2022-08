„Jsem s kádrem spokojený. Kdyby se někdo zajímavý objevil na trhu, budeme to řešit, ale na devadesát devět procent půjdeme do sezony s tímto týmem,“ prohlásil nový hlavní trenér Komety Martin Pešout.

Zatímco po celý minulý ročník vedení klubu marně shánělo kýžené áčkové jméno do defenzivy po Vojtěchu Mozíkovi, jenž skončil z rodinných důvodů, tentokrát má jasno o obraně už na konci července. A příliš tak Brňany nemusí mrzet ani Kempného podpis v NHL. „Kometa má jen ty nejvyšší ambice, nikdo nejde hrát předkolo,“ přesvědčovala největší defenzivní posila Brna Tomáš Kundrátek.

Spolu s ním vyztuží obranu další reprezentant Jan Ščotka a zkušený Marek Hrbas. Kometa se znovu opře taky o jednoho z top beků minulého ročníku Marka Ďalogu i osvědčené buldoky Michala Gulašiho s Rhettem Hollandem. Chybět nebude ani talentovaný Radek Kučeřík.

K dispozici jsou i další mladíci z brněnské líhně Ivo Sedláček a František Němec. „V obranných řadách jde opravdu o posílení. Ščotka s Kundrátkem jsou zárukou kvality,“ řekl legendární brněnský bek Jaromír Meixner.

Hlavní otázkou tak zůstává, jak Kometa nahradí svého nejproduktivnějšího hráče Petera Muellera, jenž zamířil do Vítkovic, a tvořivého centra Michala Krištofa. „V ofenzivě už o takové posílení jako v obraně nejde. Jsem zvědavý, kdo nahradí Muellerovy body a Krištofovu šikovnost,“ přemítal Meixner.

Pešout věří, že Muellerovu pozici zastanou zvučné jarní posily Jakub Flek s Radkem Koblížkem. „Musíme ho nahradit kvalitní týmovou hrou. Někteří hráči, kteří na to třeba nebyli v posledních letech zvyklí, dostanou větší ice time. Jako náhradu za Petera jsme vzali Kubu Fleka s Radkem Koblížkem, tak uvidíme, jak se s touto situací poperou,“ zmínil Pešout, jemuž by se ještě jedno zvučné jméno do útoku hodilo.

Stěžejní ale bude,aby se tým dokázal sehrát. „Mužstvo se hodně obměnilo. To že přišlo hodně nových hráčů, znamená, že si mužstvo musí sednout v kabině a na ledě,“ podotkl Pešout.

I proto si Kometa původně naordinovala devět přípravných zápasů. Kvůli nečekanému zániku Bratislavy Capitals, s níž měli Brňané sehrát dva zápasy, musí shánět alternativu. První přípravný duel každopádně Kometu čeká v úterý 9. srpna, kdy se v tradičním otevíracím přípravném zápasu utká s Třebíčí. Tentokrát se vzájemný duel odehraje v Brně.