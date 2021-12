Pokroku v defenzivě si všiml i elitní brněnský centr Petr Holík. „Po příchodu Libora (Zábranského – majitele Komety, jenž se 18. listopadu vrátil na střídačku jako asistent trenéra – pozn. red.) se změnily detaily, zejména v obranném pásmu. Měli jsme tam binec a něco málo jsme začali dělat jinak,“ pravil ostřílený forvard, který je nyní na marodce.

JISTOTA V BRÁNĚ. Kometa konečně našla stabilní jedničku. Po odchodu Karla Vejmelky do NHL Brno vsadilo na dva gólmany s malými nebo žádnými extraligovými zkušenostmi Mateje Tomka a Lukáše Klimeše. Neprověřené duo střídalo lepší výkony se slabšími. Kometa proto angažovala Sedláčka, jemuž vyšlo angažmá v Olomouci. Pohodu si přenesl i do Brna, jemuž vychytal tři výhry z posledních čtyř zápasů. „Cítíme z Kuby jistotu a to je to, co nám pomohlo v těch posledních vyrovnaných zápasech,“ uvedl Kalous.

SVÁTEČNÍ STŘELCI. Tuny papíru už byly popsány o závislosti Komety na bodech elitní formace. V posledních týdnech je ovšem statistika střelců Komety přece jen pestřejší. Například výhru 2:0 proti Olomouci zařídili sváteční střelec Michal Krištof a Martin Dočekal, jenž zaznamenal premiérový gól sezony.

V Liberci při vítězství 4:2 se prosadila nová ofenzivní akvizice Adam Zbořil, pořízek Daniel Rákos skóroval dvakrát, při výhře 5:2 nad Kladnem vsítil vítězný gól zase Tomáš Vincour „Pro mě osobně to byla velká úleva. Šancí jsem měl dost a nepadalo mi to tam. Věřil jsem, že se to jednou prolomí. Jsem rád, že můj gól pomohl týmu se nastartovat,“ lebedil si Vincour.

PŘÍZNIVÝ LOS. Kromě Hradce Králové Brňané v posledních týdnech narazili na týmy z podobných pater tabulky, na nichž se jim navíc daří. Vždyť trojlístek Liberec, Kladno a Olomouc parta trenéra Jiřího Kalouse porazila i v první čtvrtině ročníku.

Nyní mají Brňané šanci na úspěšnou bilanci navázat. Dnes od šesti hodin večer hostí soužící se Karlovy Vary a v neděli zase beznadějně poslední Zlín. Ale pozor. V předcházejících vzájemných partiích Kometa oběma soupeřům podlehla shodně 3:5.