Průlomovou sezonu prožil brněnský odchovanec Lukáš Dostál a odezva na sebe nenechala dlouho čekat. Český brankář podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s týmem NHL Anaheimem Ducks, který si ho vybral jako 85. v pořadí draftu.

Osmnáctiletý talent po zisku juniorského titulu v Brně sbíral zkušenosti v prvoligové Třebíči, na konci roku pak táhl českou reprezentaci do 20 let na mistrovství světa, kde s úspěšností 95,65 procenta ovládl brankářské statistiky. Po lednovém extraligovém debutu v Kometě zamířil do finského Ilves Tampere, v jehož dresu odchytal všechny duely play-off, ovšem klub vypadl už ve čtvrtfinále soutěže.