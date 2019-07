S brněnským celkem se Plekanec dohodl na roční smlouvě. „V první řadě rozhodl zájem Brna a zájem Komety. V loňské sezóně jsem zde strávil měsíc, věděl jsem tedy, do čeho jdu, jak organizace funguje, jaká je kabina. V Kometě je velká šance hrát o titul, zároveň je zde několik mladých hráčů, kteří jsou kvalitní, rád je budu sledovat a rád bych jim pomohl během sezóny v jejich hokejovém růstu,“ uvedl šestatřicetiletý forvard pro klubový web Komety.

Pro angažmá na jihu Moravy se rozhodl i přes několik zahraničních nabídek. Kariéru chtěl dohrát doma v České republice.

Za Kometu si zahrál již v minulé sezoně. Brněnský dres oblékl v šestnácti duelech, ve kterých si připsal sedm bodů za sedm asistencí. Zbytek sezony odehrál už jen za Kladno, kterému pomohl k návratu do extraligy.

Nyní už patří výhradně jen Kometě. Žádné střídavé starty. „Jsem samozřejmě rád, že z nabídek, které Tomáš měl, se rozhodl pro Kometu. Věděl, do čeho jde, už tady byl s námi v uplynulé sezóně. Jen je škoda, že s námi nemohl absolvovat play-off, ale to už je pryč a nedá se s tím nic dělat. Věřím, že Tomáš bude vzorem pro naše mladé hráče, že jim má co dát a bude jim předávat zkušenosti. Je to kvalitní centr a díky jeho obrovským zkušenostem a bohaté kariéře nás posouvá jako tým zase o kus výš," sdělil majitel Komety Libor Zábranský.