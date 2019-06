Zatímco kondiční trenéři okupují posilovny, managementy klubů se ohání na trhu s hokejisty. Chtějí co nejlépe doplnit skladby týmů.

Nelení ani Kometa. Vždyť na přestupovém tržišti ukořistila tři nové tváře a další dvě staronové se vrátily. Luboš Horký z hostování v Pardubicích a Pavel Jenyš ze zámoří. „Je zřejmé, jakou cestu jsme zvolili. Chceme, aby se do prvního týmu zapojilo co nejvíc mladých odchovanců,“ líčil majitel brněnské Komety Libor Zábranský pro klubový web.

Odchody z Komety:

Bedřich Köhler – 34 let (Zlín)

Michal Barinka – 34 let (?)

Zbyněk Michálek – 36 let (konec kariéry)

Martin Dočekal – 28 let (hostování Sparta)

Jihomoravský mančaft má v arzenálu plejádu mladých hokejistů, kteří prahnou po tom obléknout modrobílý dres v extralize. „Jenže jde o to, aby mladí hlavně chtěli. Kluci, kteří si myslí, jak jsou talentovaní, a nic víc pro to neudělají, se v prvním týmu šance nedočkají,“ upozornil nový hlavní trenér Komety Petr Fiala, jenž po třech letech nahradil v roli kouče Zábranského.

Na práci s mládeží je zvyklý. Věnoval se ji v posledním angažmá v Olomouci.

V Brně už v mužstvu dělají prostor pro mladé hokejisty. Klub opustili čtyřiatřicetiletí Bedřich Köhler a Michal Barinka, šestatřicetiletý bek Zbyněk Michálek a poněkud překvapivě osmadvacetiletý Martin Dočekal. „Martin má u nás smlouvu na dvě sezony. Proto šel do Sparty hostovat jen na rok. Pokud se mi bude zdát, že někdo získal medaile a neucítím u něj stejný hlad jako předtím, budu jednat o tom, aby šel pryč,“ pravil Zábranský.

Příchody:

Jakub Lev – 28 let (Vítkovice)

Lukáš Kucsera – 27 let (Vítkovice

Luboš Horký – 21 let (návrat z hostování)

Filip Pyrochta – 22 let (Milwaukee)

Pavel Jenyš – 23 let (Manchester Monarchs)

I legendární fotbalový trenér Sir Alex Ferguson, který koučoval Manchester United šestadvacet let, tvrdil, že základ dlouhodobě úspěšného týmu je ho pravidelně okysličovat.

Aktuální kádr Komety čítá osmadvacet jmen s věkovým průměrem 25,75 roků. Sezonu předtím to bylo 27,32 let. Kromě mladé krve má brněnský celek také složit komplexnější a rychlejší mužstvo.

Rychlost patřila ke klíčovým faktorům v semifinále s Libercem minulou sezonu. Bílí Tygři vyřadili Kometu 4:2 na zápasy. „Když jsem hledal slabiny za každou cenu, loňský kádr Brna byl zkušený, ale rovněž starý, což se ukázalo proti Liberci jako problém. Kometa nestíhala rychlostně,“ všiml si hokejový expert Jakub Koreis.

Přetřásané téma stále je, zda ukončí, nebo neukončí kariéru zkušené duo Leoš Čermák a Martin Erat. Brno se na jejich případný konec připravuje, ale definitiva doposud nepadla. Tak jako tak Kometa má dost lídrů. Třeba Martina Zaťoviče, Ondřeje Němce či Tomáše Malce.