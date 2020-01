Český tým nastoupil kompletní (vyjma dlouhodobě zraněných Lauka a Jeníka), do jeho branky se postavil Lukáš Dostál. Utkání začalo vyrovnaně, s příležitostmi na obou stranách. Zlom proti českému týmu – jako obvykle – nastartovala vyloučení.

V krátké době putovali na trestnou lavici Haš, Šik a Šír, Švédové dostali dokonce krátkodobou početní výhodu pět na tři, a i když Dostál dlouho skvělými zákroky, nebo i za pomoci kousku štěstí, odolával, ve 13. minutě kapituloval v oslabení z hole Höglandera.

„Oslabení nás trápí celý turnaj. Dneska to nebyly tak stupidní fauly, dostali jsme gól, to se nedá nic dělat. Tlačili to tam, musíme se vyvarovat faulů, díky bohu, že tam padl jen jeden,“ hodnotil útočník Matěj Blümel.

Češi své šance nevyužili

Pak pro změnu inkasovali trest na dvě minuty Seveřané, ovšem při rozehrávce právě Dostál chyboval a Gustafsson zasunul puk do odkryté branky. „Nic mu nemůžeme vyčítat, chytil tam dalších deset gólovek. Tohle se prostě stane, musíme táhnout za jeden provaz,“ zastal se spoluhráče Blümel.

V pokračující přesilové hře pak Češi zatopili Alnefeltovi, ale gól z toho nebyl. Další hřebíček pak přišel hned v úvodu druhé třetiny. Pětačtyřicet vteřin po návratu ze šaten využil Höglander velkého prostoru, který mu domácí defenziva umožnila a přesným zakončením vstřelil třetí branku Tre Kronor, kteří tak ovládli led.

Vzápětí mohl čtvrtý gól vstřelit Pašič, ale nedal, a pak se zapotil i švédský gólman. Plášek, Pekař a Dajčar cpali puk za Alnefelta, ale bez úspěchu. „Všechno jsme to chtěli tlačit do brány, já jsem tam trefil břevno, bohužel z toho nic nebylo. Měli jsme nějaké šance, ale oni nás ve svém pásmu lehce přehrávali. Nedařilo se nám dostávat puky na beky a tlačit se k dorážkám,“ prohlásil zklamaně další útočník Michal Teplý.

Ofenzivní snaha Čechů nepřinesla úspěch ani v závěrečné třetině, naopak se po nedovoleném zákroku Pláška na Söderströma faulovaný prosadil z trestného střílení. Navíc pak fauloval Haš a z toho vznikl další přesilovkový gól, tentokrát z hole Gustaffsona, který tak uzavřel skóre.

Junioři tak pod vedením Václava Varadi stejně jako loni skončili ve čtvrtfinále. Další možnost utnout dlouholeté čekání budou mít mladíci na přelomu roku 2020 a 2021, kdy se světový šampionát uskuteční v Kanadě.

Švédsko – Česko 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. Höglander (Fagemo), 16. H. Gustafsson, 21. Höglander (Sandin, Fagemo), 45. Söderström z trest. střílení, 51. D. Gustafsson (Höglander, Lundkvist). Rozhodčí: Lawrence (Kan.), Morozov (Rus.) – Huseby (Kan.), Šalagin (Rus.). Vyloučení: 1:5, navíc Klikorka (Česko) 5 minut a do konce utkání. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 8693 (vyprodáno).

Švédsko: Alnefelt – Söderström, Sandin, Lundkvist, Ginning, Björnfot, Broberg, Norlinder – Fagemo, D. Gustafsson, Höglander – Berggren, Bäck, Pašić – Holtz, Eriksson, Raymond – Öberg, H. Gustafsson, Nässén. Trenéři: Montén, Ronnmark a Stridh.

Česko: Dostál – Klikorka, Zábranský, Kučeřík, Kubíček, Dajčar, Haš – Myšák, Šír, Teplý – Plášek ml., Střondala, Pytlík – Blümel, Čajka, Raška – Pekař, Pavel, Šik. Trenéři: Varaďa, Eliáš a Krátoška.