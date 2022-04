Mladá Boleslav - Třinec 1:2

Bruslaři stejně jako v loňském ročníku skončí mezi nejlepšími čtyřmi celky soutěže. Po roce je to opět na štítu Ocelářů. Zatímco loňské semifinále muselo rozhodnout až ultimátní sedmé utkání, letos postoupil favorit do finálových bojů v nejkratším možném čase. Pod dnešní výhru Třince se spolehlivým výkonem podepsal brankář Ondřej Kacetl, gólově se prosadili Vladimír Dravecký a v přesilové hře Martin Růžička. Za domácí snížil v 57. minutě Miloš Kelemen. Finále začnou Slezané v domácím prostředí v pondělí 18. dubna. V klubové historii se Třinec, jenž v letošním play off ještě neprohrál, ve finále představil doposud šestkrát, třikrát se mu podařilo boj o titul ovládnout.