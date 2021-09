Po zápase se mělo mluvit úplně o něčem jiném. Mora směřovala za osmou porážkou v osmém zápase přípravy. Ale to vem čert. Necelých osm minut před koncem utkání olomoucká plecharéna hrobově ztichla, všichni měli strach o život domácího brankáře Branislava Konráda.

Po jednom ze soubojů v brankovišti ze sebe slovenský gólman rychle setřepal obě rukavice i helmu, a s rukou přidrženou někde v oblasti krku sprintoval na střídačku, kde následně padl na zem. Kdekomu se jistě vybavila rozříznutá tepna slovenského hokejisty Richarda Zedníka, nebo chvíle z nedávného fotbalového EURA, kdy bojoval o život dánský záložník Christian Eriksen.

Ke Konrádovi se rychle sklonilo několik spoluhráčů, hala ztichla. Po chvíli bylo jasné, že ať hrůzostrašný moment dopadne jakkoliv, nikdo nebude mít náladu v generálce na start extraligy pokračovat. Utkání za stavu 3:1 pro Hradec Králové předčasně skončilo.

Všichni hráči však zůstali na ledě, mezi těmi, kteří byli Konrádovi nejblíž, byl i Petr Koukal. Právě jeho brusle nešťastně napáchala nepříjemné chvíle. Po příjezdu sanitky byl olomoucký brankář ještě několik minut v péči záchranářů, když ale následně opustil halu na nosítkách a ukazoval přitom zdvižený palec, všem se ulevilo.

Nálada na bodu mrazu

„Momentálně nevíme žádné podrobnosti, co je ale důležité je to, že základní životní funkce jsou zajištěny a Braňo je mimo ohrožení života. To je ta hlavní zpráva, všechno ostatní je vedlejší,“ řekl po utkání marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa.

Nikdo jiný na ohlasy neměl ani pomyšlení. „Nálada v kabině je na bodu mrazu,“ zmínil.

Velmi blízko celé situaci byl i ex-olomoucký Aleš Jergl, který s Konrádem strávil v jedné šatně tři sezony. „Moc jsem se na to nedíval, jen jsem viděl, že je tam šrám někde pod krkem, nebo kolem klíční kosti,“ popisoval Jergl hrůzné chvíle. „Doufám, že Braňo bude v pořádku,“ pravil po utkání.

Natěšení na extraligový start spojený s premiérou Davida Krejčího tak nyní vystřídá čekání na zprávy, jak na tom vlastně dlouholetá opora Mory je a jak dlouho bude mimo hru. To ale teď není na pořadu dne. Nejdůležitější ze všeho byl zdvižený Konrádův palec a signál, že je z nejhoršího venku.