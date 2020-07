V minulém týdnu hokejový svaz ohlásil nákazu u tří nejmenovaných hráčů reprezentační dvacítky, která se střetla v Brně ve trojutkání proti Slovensku. Nyní se kvůli ohrožení klubové sezony a nadcházejících ročníků soutěží rozhodl reprezentační akce zrušit. „Za v současné době nastavených karanténních opatření by soutěžní sezona nejspíš nemohla proběhnout,“ uvedl pro web svazu prezident Českého hokeje Tomáš Král.

V případě výskytu nákazy koronavirem u jednoho z hráčů totiž musí mužstvo nastoupit do čtrnáctidenní karantény. „S představiteli státních institucí denně jednáme, jak situaci klubů organizačně a ekonomicky řešit. Usilovně na tom pracujeme, ale zatímco s jinými omezeními bychom si poradit dokázali, bez hráčů, tréninků a zápasů soutěžit nemůžeme,“ dodal Král.

Mezinárodní sezonu komplikuje i skutečnost, že Českých hokejových her by se nemohlo zúčastnit Rusko a omluvenku by zaslali i hokejisté Finska, kteří by museli putovat po návratu z Česka do karantény.