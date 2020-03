On-line ke koronaviru ZDE.

Na svých webových stránkách přinesli tuto zprávu ottawští Senátoři. Podle té byl na virus COVID-19 pozitivně testován právě jeden z jejich hráčů. "Hráč má mírné příznaky a je v izolaci," píše se na webu Ottawy.

"Ottawa Senators informuje každého, kdo byl v blízkém kontaktu s hráčem a spolupracuje s týmovým doktorem i dalšími lékaři. V důsledku tohoto pozitivního případu jsme požádali, aby všichni členové Senators zůstali v karanténě, sledovali svůj zdravotní stav a komunikovali s naším zdravotním personálem," nabádá klub.

An Ottawa Senators player has tested positive for the COVID-19 virus. The player has had mild symptoms and is in isolation. MORE: https://t.co/c0W87y7bHX pic.twitter.com/UAxLPmaf2o

"Zdraví našich hráčů a fanoušků je naší nejvyšší prioritou. Budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli zajistit, aby naši hráči, zaměstnanci, fanoušci a ostatní veřejnost zůstali v této době nejistoty v důsledku šíření koronaviru v bezpečí a zdraví."

Posledními týmy, s nimiž se Ottawa utkala před přerušením soutěže, byly Anaheim a Los Angeles.

Nákazu novým typem koronaviru potvrdila prostřednictvím sociálních sítí i Kevin Durant. Podle novináře Shams Charanii se cíti dobře a je bez příznaků. "Každý by měl být opatrný, dávat na sebe pozor a být v karanténě. Všichni to zvládneme," nabádá basketbalista Brooklynu.

Kevin Durant tested positive for coronavirus, Durant tells @TheAthleticNBA @Stadium. Durant says he is feeling fine: "Everyone be careful, take care of yourself and quarantine. We're going to get through this."