Ne, tahle elitní hokejová rodinka nepřijme jen tak kdekoho. Kdo chce založit klub, který rozšíří NHL, musí mít hodně co nabídnout. Vizi, odhodlání, schopnost přesvědčit své budoucí konkurenty, a nějakou tu miliardu dolarů v kapse… Není to pro každého. Sem tam ale na téhle trnité pouti někdo uspěje. Naposledy to byl Seattle Kraken, nováček NHL.

„Jde o splněný sen,“ pravil slavný hollywoodský producent Jerry Bruckheimer, jeden z triumvirátu zakladatelů nového týmu (jeho parťáky byli David Bonderman a Tod Leiweke). „Smaragdové město“ na březích Pacifiku o hokejový klub hodně stálo. Složitý proces jeho vzniku byl přes veškeré pokusy o utajení pod drobnohledem místních fandů, počínaje výběrem názvu a konče barvou dresů.

The stage is set. Your city. Your team.



„Řešili jsme asi 1200 možných jmen, víc než stovce jsme se pak věnovali opravdu podrobně,“ líčil Andy Jassy, šéf Amazonu a vlastník minoritního podílu Krakenu. Kromě samotného názvu bylo potřeba vybrat logo, dres, barvy, zaregistrovat internetovou doménu, prostě všechno. A hlavně to utajit, aby nic neuniklo před plánovaným oznámením.

„Nakonec jsme z toho začali být trochu paranoidní. Dávali jsme si pozor, kde se scházíme, s kým se scházíme, co si píšeme,“ smál se Jassy. Několik let tajných schůzek a spikleneckých porad prošpikovala setkání s místními fanoušky, kde zakladatelé klubu bedlivě zkoumali hlas lidu. A právě jméno Kraken se místním líbilo nejvíc.

Žhavý trh, pochvaluje si liga

„Jde o unikum, většina jmen sportovních týmů je v množném čísle,“ poznamenal Jassy. „Ale Kraken souvisí se Seattlem v mnoha směrech, vždyť i v místních pověstech se odedávna objevuje tahle příšera žijící pod hladinou moře.“

S mořem souvisejí i barvy domácích dresů – hluboká modř a zeleň. „Jde o námořnickou modrou, je skoro černá. Stejně jako oceán. Na domácích dresech navíc není ani kousek bílé barvy, což naznačuje, že se tým nikdy nevzdává,“ řekl Matty Merrill ze společnosti Adidas, která pracovala na grafickém řešení loga a dresů.

Masivní zájem fanoušků o celý proces vzniku nového klubu neochabuje. Naopak: když se v září na trhu konečně objevily slušivé „uniformy“ Krakenu, strhla se lavina. Liga po pěti dnech oznámila, že žádný jiný dres v historii soutěže se při uvedení na scénu neprodával tak dobře. „Seattle je teď pořádně žhavý trh,“ komentoval to Brian Jennings z vedení NHL.

Jeho slova potvrzují, že dlouholetý komisionář soutěže Gary Bettman dobře ví, co dělá. Po divokých 90. letech, kdy zahájil velké „jižní tažení“ NHL (tedy hromadné zakládání nových týmů na Floridě, v Kalifornii a dalších nehokejových oblastech USA), byl s udělováním souhlasu dalším zájemcům opatrnější. Liga mu docela šlapala, výdělky utěšeně rostly.

Po několika neúspěšných zájemcích se před čtyřmi lety dočkali vstupu do NHL Golden Knights z Las Vegas. Ač tento krok kritizovala řada skeptiků, ukázalo se, že šlo o výhru jackpotu – po ekonomické i sportovní stránce. Seattle, tedy bohatý trh s hladem po dalším týmu ve velké profesionální soutěži (město má kluby v NFL, MLB a MLS, o NBA přišlo v roce 2008), tak byl jasnou volbou pro další rozšíření.

Mimochodem: dávno zaniklý hokejový tým Seattle Metropolitans v roce 1917 vyhrál jako vůbec první americký klub Stanley Cup. To bylo ještě před vznikem NHL.

Nestáli jste o nás? My vám ukážeme!

Kromě podmanivé scenérie, která řadí Seattle mezi nejkrásnější města světa, nabízí Kraken nadšené fanoušky (a jejich peněženky) a také nově rekonstruovanou arénu, odpovídající všem požadavkům dnešní doby. Hala je bez uhlíkových emisí, na střeše má solární panely, led se vyrábí z dešťové vody a občerstvení ve stáncích dodávají pouze lokální výrobci a pěstitelé.

Vše tak vypadá dokonale, lákavě, nablýskaně. Zbývá poslední „drobnost“: jak to půjde novému mančaftu na ledě? „Myslím, že jsme tým pracantů. Je tu spousta kluků, kteří umějí útočit i bránit. K tomu chceme přidat rychlost a kuráž,“ hlásí útočník Jordan Eberle.

Když do NHL před pár lety vstoupili Golden Knights, hned senzačně prošli až do finále play-off. „Nasadili hodně vysokou laťku. Ale do finále chce každý, tak uvidíme, co dokážeme my,“ poznamenal obránce Mark Giordano, kapitán týmu, poskládaného v tzv. rozšiřovacím draftu především z hráčů, které jiné kluby nechtěly udržet.

Právě tahle skutečnost nastartovala už zmíněné mužstvo z Las Vegas. „Nestáli jste o nás? My vám ještě ukážeme,“ jako by si řekli borci vyexpedovaní nemilosrdným sportovním byznysem do hnízda neřesti v Mohavské poušti. Semkli se, vytvořili skutečnou partu a vzali ligu útokem.

Podaří se to i Seattlu? Tým sestavený generálním manažerem Ronem Francisem vypadá na první pohled velmi solidně, v Pacifické divizi by navíc neměla být tak drsná konkurence jako jinde. V přípravě čtyřikrát vyhrál, dvakrát prohrál. A v noci z úterý na středu ho čeká první ostrý duel – shodou okolností na ledě Vegas.