Pacifický oceán i nádherné hory jsou coby kamenem dohodil. Tahle kombinace láká tisíce lidí a už brzy bude lákat i profesionální hokejisty.

„Majitelé mě ujistili, že je to opravdu krásné prostředí. Výhodou Seattlu je vysoká kvalita života, kterou nabízí, hráče navíc může lákat i nulová daň z příjmu,“ řekl nedávno slavný Ron Francis, jeden z nejproduktivnějších útočníků v historii NHL a bývalý šéf Hurikánů z Caroliny. Právě Francise si vlastníci nově vznikajícího klubu v Seattlu vybrali, aby dělal generálního manažera posledního přírůstku do rodiny NHL.

Klub by měl hrát od sezony 2021/2022 a za dva roky proběhne rozšiřovací draft, při kterém si Seattle vybere hráče z ostatních ligových klubů.

Protřelý byznysmen Tod Leiweke, jeden ze spolumajitelů a člen vedení, věří, že Seattle bude i jako nováček patřit k nejatraktivnějším adresám v NHL. „Ron dostane k dispozici skvělé zázemí a zdroje,“ slíbil Leiweke.

Historie hokeje v Seattlu je překvapivě dlouhá. Už v roce 1917 vyhráli tamní Metropolitans Stanley Cup, dokonce jako vůbec první americký tým. Klub ale záhy zkrachoval. Později tam působil tým Totems, ale jen v nižší soutěži. Úvahy o příchodu NHL do města ožily po roce 2008, kdy ze Seattlu víceméně uprchl do Oklahomy klub basketbalové NBA SuperSonics a stárnoucí sportovní aréna osiřela.

Za vznikem zbrusu nového hokejového klubu stojí kromě Leiwekeho také miliardář David Bonderman a slavný hollywoodský producent Jerry Bruckheimer. Těm se během mnohaletých jednání podařilo přesvědčit vedení NHL o tom, že právě trh v Seattlu je to, co liga potřebuje k dalšímu rozvoji. Loni v prosinci dostal projekt definitivně zelenou, majitele to stálo asi půl miliardy dolarů.

Bude se opakovat příběh Vegas?

Leiweke a spol. penězi vážně neskrblí. Nejde jen o nutnou renovaci arény, která se už oproti původním předpokladům prodražila asi o 300 milionů dolarů. Vedení nového klubu plánuje štědře zaplatit i hráče a co nejdříve vytvořit konkurenceschopné mužstvo. To bude Francisův úkol.

„Když byl generálním manažerem v Carolině, měl k dispozici velmi omezené prostředky. Dokázal, že si s tím umí poradit. U nás dostane mnohem lepší podmínky,“ přislíbil Leiweke.

„Mám dojem, že to tu chtějí dělat vážně dobře. Bude dost prostoru k angažování volných hráčů a hvězd s vysokými kontrakty,“ těší se Francis.

Když k tomu připočteme podmanivé kouzlo krásného města a už zmíněné nulové daně (i když jde jen o místní daně, nikoli federální), Seattle by mohl nalákat spoustu skvělých hokejistů. Kdo ví, třeba se novému klubu podaří napodobit předloňského nováčka z Las Vegas, který se hned ve své první sezoně v NHL probojoval do finále Stanley Cupu.

Proč ale pořád mluvíme jen o „novém klubu“, o „hokejovém týmu ze Seattlu“?

Co jméno? O názvu klubu totiž ještě nebylo definitivně rozhodnuto, oznámení by mělo přijít v první polovině příštího roku. Klub zatím vyhodnocuje reakce a návrhy fanoušků. Asi nejčastěji zmiňovanou variantou je „Kraken“, ale mezi možnými názvy jsou i „Totems“, „Sockeyes“ (Lososi) a spousta dalších.