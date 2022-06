Volby nevolby

I v tom se zrcadlí Králova obratnost. Tím, že sám oznámil, že ve funkci předčasně skončí, odvrátil od sebe nevítanou pozornost a navíc získal čas připravit půdu pro volbu svého nástupce. K té dojde na svazové konferenci 18. června, nepůjde však o konferenci volební. Jinak řečeno: ostatní členové výkonného výboru zůstávají ve svých křeslech.

Kdo půjde do čela hokejového svazu? Hlásí se i Šlégr, má Jágrovu podporu

Kandidáti na šéfa českého hokeje.Zdroj: Deník

Nový šéf tak bude mít dost omezený manévrovací prostor, bude-li chtít podniknout razantnější kroky vůči Královu dědictví. „Všichni víme, že se blíží mistrovství světa v Praze a Ostravě a oni u toho chtějí být. Celý výkonný výbor by měl odstoupit,“ říká majitel pardubického Dynama Petr Dědek, jeden z nejostřejších kritiků poměrů na svazu.

Koncem výkonného výboru původně podmiňoval svou kandidaturu na vedoucí post i bývalý reprezentační trenér Alois Hadamczik. „Jinak je to paskvil,“ zlobil se. Nakonec si to ale rozmyslel a jde do volebního boje. „Věřím, že všechny své nabyté zkušenosti, jak manažerské, tak trenérské, můžu předat ve prospěch celého hnutí,“ řekl Hadamczik pro isport.cz.

Dalšími ohlášenými kandidáty jsou Dominik Hašek a Jiří Šlégr, olympijští vítězové z Nagana.

Haška nominovala pardubická krajská organizace. „Několik týdnů už jezdím po republice a setkávám se s lidmi ze všech úrovní. Potkávám své příznivce i ty, co mi tolik nefandí,“ vylíčil bývalý brankář.

Hašek šéfem českého hokeje? Uznávaná legenda oznámila kandidaturu

Jenže za Šlégrem stojí vliv Jaromíra Jágra, mj. člena výkonného výboru. „Jirka je ten správný člověk, jenž dokáže spojit všechny, kteří mají odlišné názory a dokáže dát našemu hokeji jeden vítězný směr,“ uvedl Jágr.

Zatímco po finanční stránce je na tom hokej dobře (v neposlední řadě díky výborně zvládnuté organizaci MS v roce 2015, nejnavštěvovanějšího šampionátu v historii), ze sportovní hlediska nelze nevidět strmý sešup. Nic na tom nemění ani aktuální bronz národního týmu z Finska.

Strmý sešup

Za 14 let Královy vlády vyklidily české reprezentace pozice v seniorském i juniorském hokeji, kritici zároveň upozorňují na autoritativní praktiky vedení, pochybné hospodaření a zmatek vládnoucí v mládežnických kategoriích.

„Všichni jsou spoluzodpovědní za sportovní neúspěch, ale i za to, že se na svazu krade a utrácejí peníze, které patří hokeji,“ prohlásil nedávno Děděk, podle kterého je nejvhodnějším kandidátem Hadamczik. Otázka je, zda to bude stačit.