Zatím není jasné, co bude příští rok v červnu. Buď se status hodnotící konference změní na volební a rovnou přijde nový šéf, nebo vznikne jakési dvouleté „mezivládí“, pravděpodobně pod dohledem někoho ze stávajících viceprezidentů (těmi jsou Petr Bříza, Aleš Pavlík a Libor Zábranský). Výkonný výbor se tím bude zabývat během příštích měsíců.

Co tedy bude dál? Král se chce ve zbývajícím čase věnovat hlavně třem problémům: předání extraligy do rukou klubů, vyřešení kritizovaných tabulek s odstupným (oba problémy se přitom vlečou už léta) a rovněž přípravám na mistrovství světa v roce 2024, jež se bude konat v Praze a Ostravě.

Jasný výsledek hlasování výkonného výboru ilustruje podporu, jakou má Král v hokejovém hnutí i přes nevábný škraloup z konce 80. let. Proti vlivnému právníkovi se podle Zikmunda nevyslovili ani partneři svazu, odevšad zaznívala „plná podpora“.

„Jde o jeho osobní rozhodnutí, ne o reakci na to, co bylo zveřejněno,“ řekl mluvčí svazu Zdeněk Zikmund. Král tedy získal dost času, aby si – v nadsázce řečeno – našel vhodného následníka a postupně předal agendu.

Jasná podpora? To se čekalo. Pro leckoho bylo překvapením, co následovalo: Král svých spolupracovníkům oznámil, že jim děkuje za důvěru, ale že z vedení hokeje odejde v červnu 2022 na pravidelné hodnotící konferenci. Skončí tedy v polovině svého závěrečného mandátu, který získal v loňských volbách. Svazu šéfuje od roku 2008.

„Pokud ze svazu odejdu, můžu vás ujistit, že kvalita mého soukromého života se značně zlepší,“ prohlásil Král na pondělní tiskové konferenci, na níž přes hodinu hřímal, hájil se a útočil. Přesvědčoval, že na funkci nijak nelpí, ale sám odstupovat nehodlá. „Nemám se komu co omlouvat,“ pravil se svou obvyklou rázností.

Jak ustát mediální bouři? Tomáš Král v tom umí chodit. Dlouholetý šéf českého hokeje nejprve po obvinění z (dávné) spolupráce s StB a udávání na vojně obezřetně mlčel, aby pak přešel do protiútoku, pojistil si záda hlasováním ve výkonném výboru svazu a nakonec oznámil, že sice z funkce odejde, ale z vlastního rozhodnutí a v jím zvoleném termínu.

