Druhé utkání kvalifikace o postup do druhé hokejové ligy mezi Kralupy nad Vltavou a Bílinou se nedohrálo. V čase 45:41 za stavu 3:0 na ledě vzplály emoce a po provokacích hostujícího kapitána jeden z domácích fanoušků napadl střídačku bílinských hokejistů jejich vlastními hokejkami. Hráči Bíliny proto předčasně odešli do kabiny, odmítli v zápase pokračovat a po utkání přivolali na zimní stadion policii.

Kvalifikace o druhou ligu se přitom vyvíjela vcelku jednoznačně. Kralupy minulý víkend zvítězily na ledě soupeře 7:3 a v neděli se těšily, jak oslaví před svým publikem postup do vyšší soutěže. Velmi solidně zaplněné tribuny také sledovaly jejich přesvědčivý výkon, když v 11. minutě otevřel skóre Filip Štibran a na konci první části navýšil Jonáš Marek. Ve druhé části přidal třetí gól Jakub Kaprál a domácí si šli přesvědčivě za triumfem.

Jenže pak přišla 46. minuta a všechno bylo jinak. Hostující kapitán František Bakrlík, který o necelé dvě minuty dříve dostal od soupeře do obličeje a jen marně se domáhal vyššího než dvouminutového trestu, v rohu kluziště ostře dohrál domácího Tomáše Soukupa, kterého následně ještě napadl pěstmi.

V tu chvíli by se napětí na stadionu dalo krájet. Bakrlík za svoje počínání vyfasoval trest ve hře a při odjezdu počestoval hlavní tribunu řadou gest včetně vztyčených prostředníčků obou rukou. Vyhrocená atmosféra vygradovala naprosto nepochopitelným chováním jednoho z diváků, který ze střídačky Bíliny uzmul hokejky a začal s nimi hráče na lavičce napadat.

V důsledku toho většina hostujícího týmu opustila střídačku a odešla do kabiny, odkud se odmítla na ledovou plochu vrátit. Zápas tak musel být předčasně ukončen a s hokejisty Kralup si podala ruce jen šestice zbylých hokejistů Bíliny, která zůstala na ledě.

„Řezali nás hlava nehlava…“

„Sebrali nám hokejky ze střídačky a začali nás s nimi mlátit hlava nehlava. Mně minula hokejka hlavu asi o deset centimetrů. Na ledě se může dít cokoliv, hráči za to dostanou tresty. S tím souhlasíme. Fanoušci se ale přece nemůžou vrhnout na naši střídačku a řezat nás hlava nehlava hokejkami,“ kroutil hlavou trenér Bíliny Miroslav Kanis.

„Zápas jsme chtěli v klidu dohrát. Přece se ale nenecháme zmrzačit. Sport je jedna věc, ale aby vás šílenci z hlediště mlátili hokejkami po hlavě a polévali vás pivem a kafem… To není o sportu,“ dodal s tím, že tým dokonce na stadion povolal policii. „Volali jsme je, protože se tady nenecháme zmrzačit. Ještě máme od diváků výhružné zprávy, že si to s námi vyřídí, až půjdeme k autobusu,“ uzavřel Kanis.

Nepříjemné zakončení zápasu pochopitelně mrzelo také kouče domácího celku, který si kráčel za vítězstvím. „Takový konec jsme si nepředstavovali, ale vývoj utkání byl na naší straně. Byli jsme mnohem lepší. Sice jsme vedli jenom 3:0, ale kdybychom zabrali na sto procent, mohlo to být o víc. Co dodat k závěru? Pan Kanis z Bíliny se opět předvedl,“ uvedl Martin Příhoda.

HK Kralupy nad Vltavou - Draci Bílina 3:0 (2:0, 1:0, -:-)

Branky a nahrávky: 11. Štibran (J. Verbík), 20. Marek (Šiška, Soukup), 36. Kaprál (Brandejský, Řehák). Tresty: 4:4 + Bakrlík trest ve hře a trest do konce utkání, Jánský trest do konce utkání a trest do konce utkání a Beran (všichni Bílina) trest do konce utkání. Využití: 0:0. Utkání předčasně ukončeno v čase 45:41.

Podle informací, které měl od rozhodčích duelu, by ale Kralupy i tak měly zapsat z utkání vítězství a mít možnost se pro příští sezonu přihlásit do třetí nejvyšší soutěže. „Co jsem mluvil s rozhodčím, tak by měla být kontumační výhra Kralup. Uvidíme, co s tím bude dál, ale mělo by to být takhle,“ prozradil Příhoda.

Poslední zápas sezony v krajských ligách každopádně nabídl nevídané. Jen zápis trestů je těžko uvěřitelný. Na straně domácích osm trestných minut, na straně hostů pak rovnou 113! Bakrlík vyfasoval dvě minuty za zásah do oblasti hlavy a krku, trest do konce utkání za nesportovní chování a trest ve hře za bitku.

Mezi hříšníky se ale zapsal i někdejší extraligový útočník Peter Jánský, který v minulosti hájil barvy Sparty, Litvínova nebo Kladna a letos nastupuje za Bílinu. Ten dostal hned dva tresty do konce utkání za fyzické napadení rozhodčího a zásah proti divákům.

Zápis o utkání - poznámky rozhodčích:



V čase 45:41 byl hráči H66, BAKRLÍK František, signalizován MT za ZHK. Tento hráč následně faulovaného napadl, začal ho bít ranami pěstí bez rukavic a naznačoval údery kolenem. Napadený protihráč D13 nejevil snahu se bitky účastnit. Hráči H66 byl za jeho jednání jakožto agresorovi udělen k dříve signalizovanému MT ještě TH za bitku.



V průběhu bitky hráč H37, JÁNSKÝ Peter, bránil ČR O.Tuháčkovi ve výkonu jeho povinností tím, že jej za použití síly odstavil od probíhající bitky. Za to mu byl podle pravidla 40.2 udělen OK za fyzické napadání rozhodčích - kategorie II.



Při odchodu hráče H66 do šatny došlo v prostorách HL hostí k incidentu s diváky. Hráč H66 diváky provokoval gesty se zdviženými prostředníčky obou rukou, za což mu byl udělen trest OK za nesportovní chování. Následně ze strany diváků došlo k polévání hostujících hráčů a funkcionářů pivem a dalšími tekutinami. Jeden z diváků postupně sebral několik hráčských holí týmu hostí, máchal s nimi proti hráčům hostí, některými ranami je zasáhl a několik jich zlomil. Důsledkem došlo ze strany hráčů hostí k opětovnému chování, kdy máchali po tomto divákovi svými holemi, přičemž v několika případech jej trefili. Za toto chování byl hráčům H23, BERAN Jakub, a H37, JÁNSKÝ Peter, udělen OK za zásah proti divákům.



Většina hráčů hostí po tomto incidentu odešla z hráčské lavice do prostor šaten a odmítali znovuzahájit hru. Po oznámení všech trestů asistentovi kapitána hostí byl tým hostí dle pravidla 73.3 jeho prostřednictvím a následně i prostřednictvím hlavního trenéra vyzván ke znovuzahájení hry a byl hráčské lavici udělen MT za odmítnutí zahájit hru. Jelikož tým i po uplynutí lhůty 5 minut odmítal nastoupit ke hře, bylo utkání předčasně ukončeno dle 73.3 (iii).



Po skončení utkání tým hostí prostřednictvím jeho vedoucího sdělil rozhodčím, že z důvodu vyhrožování pro odchod a odjezd ze stadionu požadují policejní doprovod. Vedoucí byl rozhodčími odkázán na hlavního pořadatele.