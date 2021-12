Krejčí, hvězda extraligové Olomouce, jejíž dres obléká od této sezony po odchodu z Bostonu, po dohodě s trenéry nastoupil jen do domácího zápasu turnaje Channel One Cup, do Moskvy už s týmem necestoval. Na ledě měl hodně prostoru, ale zápas mu nevyšel úplně podle představ. Smolně chyboval před prvním inkasovaným gólem, v závěru prodloužení neuspěl ve velké šanci a vůbec mu nevyšel ani samostatný nájezd. Český tým si nepomohl ani v přesilovkách.

Trápení trvá. Čeští hokejisté i počtvrté padli, Gulaš zařídil alespoň bod

"Bohužel jsme prohráli. A prohra na nájezdy docela naštve. Bohužel nám tam nespadl ani jeden gól z té přesilovky, což beru samozřejmě na sebe. Měl jsem tam pár střel, kdy to bylo o kousek. Někdy to tam padne, někdy ne, ale dneska mi kotouč nějak skákal přes hokejku. Nevím proč, nechci si stěžovat na led nebo něco takového, to vůbec ne. Je to frustrující, když to do té branky nespadne," řekl Krejčí v on-line rozhovoru s novináři.

"Představoval jsem si ten návrat jinak, ale byl jsem zpátky v nároďáku po tak dlouhé době strašně rád. Zase vidět kluky v kabině, to byla výborná zkušenost. Chtěl jsem ale hlavně v těch přesilovkách pomoci týmu trošičku víc," dodal Krejčí.

Národní tým bere ze svého prvního zápasu na Channel One Cupu bod za prohru v nájezdech.



Česko vs Finsko 2:3 SN

Branky ČR: 33. Jan Kovář (Gulaš), 60. Gulaš (Jan Kovář). https://t.co/tQde7qzgV2 — Český hokej (@czehockey) December 16, 2021

Chvilku se objevil mezi střelci jako autor důležitého gólu na 2:2 v čase 59:49, ale přihrávku Milana Gulaše stihl ještě před ním uklidit dokonale přesnou tečí do vlastní branky Sakari Manninen. "Šel jsem do brány, tam se může puk různě odrazit, cokoliv se může stát. Hned jsem říkal Gulymu, že to je jeho gól, protože jsem se toho vůbec nedotkl," líčil Krejčí, jenž nastoupil na pozici centra druhé útočné formace s Michalem Řepíkem a Vladimírem Sobotkou na křídlech.

Krejčí litoval nájezdu

"Se Sobem to bylo super. Posadili nás vedle sebe i v kabině, tak jsme hodně kecali a snažili se i s Řepou probrat buly a nějaké další věci. Je super hrát s takovými hráči. Bohužel jsem nepomohl nějakým gólem a byl to jen jeden zápas, ale snad se podaří někdy v blízké budoucnosti na to navázat a zahrát si trošku víc," přál si Krejčí.

Figuroval také mezi vybranou pěticí na nájezdy. Jel jako první z Čechů, ale na gól Petera Tiivoly, který se nakonec ukázal jako vítězný, odpovědět nedokázal. "Při nájezdu jsem chtěl zkusit kličku a rozhýbat si toho gólmana, ale skákalo mi to tam. Už jak jsem kvedlal s pukem, něco bylo špatně. Pak už jsem jen hledal nějakou skulinku, zkusil jsem to mezi nohy, kde mi ji nechal, ale gólman to rychle zavřel. Dát to přes hokejku o pár centimetrů nahoru, je to možná také něco jiného," přemítal.

V Columbusu se o ně staral Voráček. Půjčil nám i auto, vypráví talent Ryšavý

Krejčí, na jehož kontě jsou obrovské zkušenosti z NHL, se vyjádřil i ke žhavému tématu posledních dnů, jímž je ohrožení účasti hráčů nejlepší ligy světa kvůli celosvětově nadále přetrvávajícím potížím s koronavirem. "Nijak moc se o tom s klukama ze zámoří nebavíme. Uvidíme, co se stane, jak to všechno dopadne. Samozřejmě s tím, jak Čína řekla informaci o karanténě na tři až pět týdnů, to je trošku hodně. Uvidíme, co přijde," řekl Krejčí.