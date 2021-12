České Budějovice - Olomouc 1:3

Hosté si nemohli představit lepší vstup do utkání. Hned v první minutě se totiž trefila olomoucká legenda David Krejčí po přihrávce Tomečka. Budějovice poté nejprvé odmítli šanci na vyrovnání, když neproměnil samostatný nájezd Gulaš, nakonec ale skóre dorovnal Abdul. Mora se však o minutu později dostala do vedení zásluhou Kuska, do prázdné branky pak zvyšoval Káňa. Hanáci se tak dočkali tříbodového zisku po čtyřech zápasech.