Polský hokej slaví velký návrat na elitní scénu. Sobotní zápas proti Lotyšsku v Ostravě bude prvním vystoupením Poláků v nejvyšší kategorii mistrovství světa po dlouhých dvaadvaceti letech. Možná je na čase připomenout si jednu z nejznámějších a nejbarvitějších (i když asi ne nejtalentovanějších) osobností hokejové scény našich severních sousedů. Nadšenci do NHL si jistě ještě dnes vybaví jméno Krzysztof Oliwa.

Polský hokejista Krzysztof Oliwa v dobách své slávy v NHL. | Foto: Profimedia

Hokej v Polsku nepatří k nejoblíbenějším sportům, přesto se může pochlubit řadou památných okamžiků (kdo z českých fanoušků si vybaví například šokující výhru nad Československem na mistrovství světa v roce 1986?) a výborných hráčů.

Tím nejslavnějším je nepochybně Mariusz Czerkawski, první Polák (přesněji řečeno první hokejista, který se narodil a hokejově vyrostl v Polsku) v zámořské NHL. Odehrál v ní skoro 800 zápasů a zaznamenal 450 bodů. Nikdy ale nezískal Stanley Cup. To se podařilo jinému jeho krajanovi. Jednomu jedinému.

„Vždycky jsem chtěl být nejlepší v tom, co dělám. Ok, někdo může namítnout, že jsem nebyl dost technický a podobně, ale to je mi jedno. V tom, co jsem dělal, jsem byl nejlepší,“ řekl Krzysztof Oliwa před časem v rozhovoru pro Przeglad Sportowy.

Hokejová kariéra tohoto hřmotného rabiáta s dynamitem v pěstích skutečně svědčí o tom, že naprosté odhodlání a ochota obětovat vše vytčenému cíli mohou být leckdy účinnější než talent. Leccos napoví statistika: Oliwa v NHL absolvoval 442 zápasů a posbíral v nich jako levé křídlo sice jen 19 gólů, ale zato skoro 1500 trestných minut.

Říkali mu „Polské kladivo“.

Násilnický otec a drsné mládí

Oliwovo dětství bylo krušné. Jeho otec byl opilec a násilník, který chlapce mlátil. Ve třinácti letech mu dokonce řekl, že ho nepovažuje za svého syna a zřekl se ho. Mladý hokejista skončil v dětském domově a na učilišti, kde musel třikrát týdně brzy ráno fárat do dolů. Když odpoledne skončil, šel na trénink.

„V Polsku nebyla žádná budoucnost,“ řekl Oliwa o ponurém začátku 90. let. Zkusil tak s hokejem prorazit ve Švýcarsku a tam si ho všimli pozorovatelé ze zámoří. V roce 1993 ho draftovali New Jersey Devils a polský mladík se pak za velkou louží několik sezon protloukal nižšími soutěžemi. Tam pochopil, že pokud se chce dostat nahoru, bude muset přitvrdit. Pořádně.

Slavné okamžiky polského bitkaře v NHL:

Zdroj: Youtube

„Když jsem v Americe začínal, slyšel jsem v šatně snad všechny vtipy o Polsku. Na tréninku jsem dostával naloženo, v zápasech ještě víc. Kolikrát jsem dostal pěstí do obličeje, tehdy tam hrávali fakt drsní chlapi. Nevěděl jsem, jak se bít. Tak jsem začal cvičit – běh, posilovna, box, psycholog, trénink a zase trénink. A všechny jsem je pak dostal. Začali se mě bát,“ vzpomínal na svůj přerod do jednoho z nejobávanějších bitkařů z doby kolem přelomu tisíciletí.

O Vánocích skončil na ulici

Cestu do NHL rozhodně neměl umetenou. Anglicky se učil společně s desetiletými dětmi, na ledě se snažil přežít krvavé peklo, kterým tou dobou bývaly nižší zámořské soutěže, a žádná pohodička to nebyla ani u rodin, které ho ubytovaly.

V jedné mu ustlali ve sklepě vedle trubky s teplou vodou, aby mu prý nebyla zima, jinde mu vyčítali, že prý příliš mnoho jí. A vrchol přišel o jedněch Vánocích. Kanadská rodina, u níž zrovna bydlel, si na svátky pozvala příbuzné a přivandrovalci z východní Evropy jednoduše řekla, že musí na pár dní zmizet.

„Skončil jsem na ulici. Toulal jsem se a pak, abych si přivydělal, začal jsem odhazovat sníh. Čistil jsem lidem příjezdové cesty a viděl je za okny u svátečního stolu. Tehdy jsem si řekl, že se vrátím domů do Polska. Zavolal jsem kamarádovi, se kterým jsem hrával v Tychy (Oliwovo rodiště ve Slezsku, pozn. red.). Ptal jsem se ho, jak si užívá svátky, co má v plánu. Povídal mi, že vstává ve čtyři ráno do dolů, ale jinak je všechno fajn. A já si řekl, že odhazování sněhu není zas tak špatné,“ vypravoval Oliwa.

Přihrávka na gól od Jágra

Nakonec to do vysněné NHL dotáhl a vydržel v ní pěkně dlouho. Vybudoval si respekt svými pěstmi – v roli zlého muže patřil k těm nejvěhlasnějším. Na ledě plnil jak roli baviče publika, tak ochránce hvězdnějších spoluhráčů, jakými byli třeba Patrik Eliáš, Jaromír Jágr, Mario Lemieux nebo Jarome Iginla.

Nikomu nevadilo, že dává málo gólů. On měl na práci něco jiného. Bránit hvězdy, provokovat soupeře, starat se o patřičné nažhavení svých parťáků.

„Jsou lidé, kteří říkají, že jsem měl jen štěstí. Že jsem si nezasloužil hrát v NHL. Jenže 400 zápasů v té soutěži vám nikdo nedá jen tak. Já je odehrál a dal jsem gól po přihrávkách Jaromíra Jágra a Maria Lemieuxe. Ještě nějaké otázky?“ rozesmál se při vzpomínce na angažmá v Pittsburghu po boku dvou hokejových legend.

Nejvíc toho ale Oliwa prožil v New Jersey. Devils tehdy měli skvělý mančaft, který si v roce 2000 došel pro Stanley Cup. Byl u toho i polský ranař, byť se těsně před startem play-off zranil a musel na operaci. Jeho jméno však na poháru neschází. To až dosud nedokázal žádný jiný Polák.

„Kluci mě po posledním zápase vzali i na společnou fotku, všechno bylo úžasné. A v tu chvíli ke mně přišel Lou (Lamoriello, bývalý dlouholetý generální manažer New Jersey, pozn. red.), něžně mě objal a řekl: Krisi, už nejsi náš hráč, prodal jsem tě do Columbusu. To mi sdělil ten samý chlápek, který pár let předtím skoro brečel, abych v klubu zůstal a že jsem po něj jako syn. Ale nechovám k němu žádnou zášť, to je prostě byznys,“ poodhalil zákulisí NHL, v němž není místo pro sentiment.

Rozvod, pití a podnikání

Oliwa nakonec profesionální kariéru ukončil v roce 2006, byť měl ještě platnou smlouvu. Jenže roky mlácení jiných lidí si vybraly daň, opakovaně končil v péči lékařů a třeba v ruce má po jednom zranění dodnes šest šroubů a platinovou destičku.

Jediný polský vítěz Stanley Cupu navíc přiznal, že tou dobou si uměl užívat života. „Kdybych jednou napsal svůj životopis, průvodce po všech těch varšavských barech a klubech by vydal na 300 stránek. Způsobil jsem spoustu ostudy. Ale to už je pryč,“ řekl Oliwa, který v roce 2000 absolvoval náročný (psychicky i finančně) rozvod.

Po ukončení hokejové kariéry se dal na podnikání. Dovážel do Polska auta z USA, měl oděvní firmu, naposledy plánoval rozjet síť kaváren. Přemýšlí i o vydání knížky pro děti, aby nové generaci ukázal, co všechno lze dokázat díky tvrdé práci a obětavosti.

Mimochodem – když už byl slavným hokejistou, potkal jednou náhodou na autobusové zastávce svého otce. Toho, který ho v dětství bil a pak se ho zřekl. „Plakal a omlouval se. Dal jsem mu svou podepsanou hráčskou kartičku. Ať si ji dá na stůl a vidí, o co se připravil,“ řekl Oliwa. Muž, před jehož silou se svého času třásla nejslavnější liga světa.