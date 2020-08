Ani sám král Jaromír to nedokázal. Bůh Jágr nikdy nenasbíral v zápase play off NHL, v té nelítostné řežbě, pět bodů.

Dominik Kubalík, superstřelec ve službách Chicaga, to zvládl hned v prvním utkání ve vyřazovací části. Na to nekouká s otevřenou pusou jen velká osmašedesátka, ale celý hokejový svět. Ještě nikdo v historii takto razantně nevstoupil do bojů o bájný Stanley Cup.

Až čtyřiadvacetiletý Čech, který tak pokračuje ve spanilé jízdě první sezonou v zámořské NHL. V základní části nasázel třicet branek a to byla ukončena předčasně kvůli koronaviru. V play off, které začalo v bublině v Torontu a Edmontonu, na to ihned navázal.

K výhře svého Chicaga nad domácím Edmontonem 6:4 přispěl takto zásadně: tři asistence, dva góly.

Nejen střelec

Neuvěřitelné! „Cítil jsem se dobře, všechno mi vycházelo,“ uvedl Kubalík, který byl vyhlášen největší hvězdou utkání.

„Bylo to hezké, ale pořád je to jen první zápas. Musíme stejně pokračoval dále,“ doplnil způsobně. Jenže nešlo „jen“ o jeden duel. Kubalík v něm ukázal, že už patří mezi naprostou elitu. Není jen hráčem jedné dovednosti, zakončovatelem, za kterého byl považován v Evropě.

Ano, dal si ty své dva kusy, jak vždycky potřeboval, jenže k nim přidal tři nahrávky a to hned během první třetiny.

„Je s přibývajícími zápasy vážně čím dál lepší. I tentokrát mohl každý vidět, že byl více playmakerem než střelcem. Je zábava ho při hře sledovat. A samozřejmě je také zábavné, když máte takového hráče ve stejné formaci,“ pochválil spoluhráče kapitán Jonathan Toews.

„Ten kluk se moc dobře trénuje, navíc se stále zlepšuje,“ ocenil kouč Jeremy Colliton.

Ale to by nebyl Kubalík, kdyby nepřispěl i gólově. Ve druhé třetině skóroval dvakrát, jedna z jeho branek byla brilantní. Raketa led vingl, tak by se dala nazvat. Obě trefy zapsal reprezentant v početní výhodě.

„Na tréninku jsme přesilovky pilovali, v sezoně jsme je neměli moc dobré,“ řekl kanonýr. „Snažili jsme se hrát jednoduše, střílet a dorážet. A fungovalo to. Byli jsme na zápas dobře připravení a myslím, že se nám povedl. První góly nám taky zvedly sebevědomí. Doufám, že nám budou přesilovky vycházet i v příštích zápasech,“ dodal.

Šéf: Ještě dá gólů

„Je nesmírně chytrý v tom, jak si umí najít volné místo a odpoutat se od soupeřů. Nepotřebuje ani moc času, aby vystřelil. To je skvělá věc. Myslím si, že dá ještě hodně gólů,“ řekla jedna z největších hvězd ligy.

Kubalíkovo představení umocňuje ještě jedna statistika. Útočník strávil na ledě necelých 14 minut, 13 spoluhráčů na tom bylo líp (včetně Čecha Davida Kämpfa).

Přesto borec s číslem 8 tak zazářil. „Ani nevím, kolik jsem toho odehrál. S těmi kluky, co mám v lajně, je to mnohem jednodušší. Sehráli jsme se a funguje to. Já se jen snažím dělat svou práci,“ připomněl, že hraje s hvězdami s Toewsem a Brandonem Saadem.

I to je předpoklad, že hody budou pokračovat.

České večery

Dominik Kubalík je druhým Čechem, který v play off NHL zapsal pět kanadských bodů za jeden večer. Je to extra výkon, přesto není nejlepší. Dvě hvězdy se vyšplhaly ještě výš ale Jaromír Jágr mezi nimi není.



Kdo zářil?



6 (3+3) David Pastrňák (Boston) 14. dubna 2018 proti Torontu.

6 (2+4) Patrik Eliáš (New Jersey) 22. dubna 2006 proti NY Rangers

5 (2+3) Dominik Kubalík (Chicago) 1. srpna 2020 v Edmontonu.

5 (1+4) Vladimír Růžička (Boston) 3. května 1991 proti Pittsburghu.