V roce 2016 dal gól Rusům, před dvěma lety Švédům, teď do gólové sbírky Tomáše Kundrátka z mistrovství světa v hokeji přibyl přesný zásah proti Dánsku. Pomohla dobrá clona před gólmanem, možná ale také vítězná strava od českého šéfkuchaře a do budoucna i „dětský den“ v kabině národního týmu.

Hokejista Tomáš Kundrátek slaví titul s Oceláři Třinec a sdílí svou radost na Instagramu | Video: Instagram Tomáše Kundrátka

Toho se ihned po výhře nad Dány 7:4 nemohly zúčastnit Kundrátkovy ratolesti. Tedy alespoň zatím. „Je to super, tohle mám hrozně rád. Děti přináší pozitivní atmosféru. V Třinci to máme po každém vyhraném zápase. Je skvělé ukázat dětem národní tým, šatnu. Je škoda, že nemohli přijet mí synové. Mají povinnosti v Třinci ve škole. Ale až dorazí, tak je tam určitě vezmu,“ slíbil přerovský rodák prostřednictvím pozápasového rozhovoru ve studiu České televize.

A kdo přivedl nejpočetnější skupinku? „Radko Gudas měl s sebou snad šest dětí. Nevím, kde to posbíral, jestli jsou všechny jeho,“ zasmál se Tomáš Kundrátek. Dle dostupných informací má Gudas čtyři děti, další však klidně mohou být od jeho sestry Karolíny, která je manželkou brankáře Michala Neuvirtha.

Krevety, losos, špagety

Děti v šatně nejsou jediným třineckým vítězným „tajemstvím“, které Češi začali na mistrovství světa aplikovat. Tím dalším je kuchař národního týmu, který se od Ocelářů přesunul společně s Tomášem Kundrátkem a Danielem Voženílkem do Prahy k reprezentaci.

„Zařídí cokoliv, co chceme, nemusíme ani chodit mimo hotel,“ prozradil Kundrátek. A tak není ani důvod měnit vítěznou stravu z play-off extraligy. Jaká je tajná receptura? „Krevety, losos, špagety. Všichni to už vědí, Daniel Voženílek to už zmiňoval v nějakých podcastech a vidím, jak někteří další kluci už na to navazují a vídám je taky s krevetami. To je skvělé,“ pousmál se 34letý obránce.

A co přispělo k další výhře přímo na ledě? I u Kundrátkova gólu to byla clona před brankářem. „Kluci tam chodí před bránu skvěle. Musíme tam házet více puků a budou dál padat takové góly,“ věří trojnásobný mistr extraligy.

Také během středečního utkání se však našel prostor ke zlepšení. „Zbytečně jsme si to komplikovali v obranném pásmu a nedostávali puky ven. Naše síla je v tom, když hrajeme u soupeře v pásmu,“ myslí si Kundrátek.

V ofenzivě to vázne v přesilovkách. Proti Dánsku nevyužili Češi ani jednu. „Snažíme se to sehrát lépe, chceme dát pokaždé gól. Teď to tam bohužel nepadá, ale pomůžeme si góly při hře pět na pět. Je škoda nevyužívat přesilovky, pracujeme na tom,“ řekl účastník teď už pěti světových šampionátů.

Atmosféru domácího mistrovství ovšem zažívá „Kundrc“ poprvé. „Je to neskutečný zážitek. Zažívám páté mistrovství, ale tohle si hrozně moc užívám. Chtěl bych poděkovat fanouškům. Každý zápas je jako play-off, jdeme do toho na plno,“ zmínil.

Tomáš Kundrátek už v této sezoně odehrál dohromady 76 zápasů. Další má před sebou. Fyzicky i tohle zvládá na jedničku. „Kvalitní příprava, zázemí během play-off. Co předvedli fyzioterapeuti během play-off i tady, to je neskutečné. Umí hráče připravit. Myslím si, že mi to i přidalo na kondici, že můžu hrát tolik zápasů,“ zamyslel se Tomáš Kundrátek.

Den volna nicméně pochopitelně využije hlavně k odpočinku. „Mám rád, když úplně vypnu. Uklidnit se na pokoji, hned po zápase vystřelit ven z šatny, to je moje,“ uzavřel.