Již v předchozích letech se Filip Hronek zapsal do paměti brankářů jako nepříjemný obránce, který se nebojí vypálit z jakékoliv pozice. A když svůj projektil vypustí, není to zrovna hřejivé pohlazení.

V probíhajícím ročníku to zatím vypadá, že soupeři 23letého rodáka z Hradce Králové hlídají až moc pozorně. Jenže pozor, on si to s chutí vynahradil.

Stal se z něj specialista v neobvyklém oboru. O čem je řeč? Žádné gólmany v bráně nepotřebuje, pravidelně totiž zkouší trefy od vlastní branky v momentech, kdy soupeř hraje vabank a na druhé straně plochy to zeje prázdnotou. A v letošní sezoně se již dvakrát radoval.

„Nejsem velkým příznivcem vyhazování puku v těchto situacích, ale on si věří, že trefí bránu a z této pozice zápas rozhodne,“ líčil Jeff Blashill, trenér Red Wings, na adresu českého obránce.

Hronek je klíčovým článkem sestavy, asistuje u důležitých branek, připravuje je svým spoluhráčům při všech herních situacích.

A zpět k jeho přesnému zakončení - s podobnými kousky má třiadvacetiletý zadák dobré zkušenosti. Před dvěma lety se mu povedl asi nejvydařenější zásah z jeho výstavky. V utkání s Winnipegem vyslal přesnou střelu na vzdálenost 60 metrů do odkryté klece, aniž by se cestou puk dotkl ledu.

Detroit nemá výsledky

„Neuvěřitelné, měl by mít mobil po ruce, kdyby mu zavolali z Pistons (basketbalový tým z NBA, pozn. aut.),“ pobaveně tehdy hlásil komentátor.

S dvaceti body (2+19) je navíc Hronek nejproduktivnějším hráčem svého celku. „Je to sebevědomý hráč. Tak sebevědomý jako nikdo jiný v mém týmu,“ hodnotí kouč Blashill.

Nyní se však nabízí zamyšlení. Jak může být obránce bodově nejlepším hráčem? Tato statistika totiž hovoří za vše. Detroit již několikátou sezonu po sobě tápe, ani letos tomu není jinak.

Výsledek? Opět a znovu poslední pozice. Téměř mizivá naděje na play-off. Už delší dobu se organizace z města aut pokouší o generační obměnu, avšak jména jako Chris Chelios, Henrik Zetterberg nebo Pavel Dacjuk se nedaří nahradit.

Velký prostor letos dostává další český zástupce Filip Zadina, který nastupuje dokonce v prvním útoku po boku hvězdného Dylana Larkina.

Jedna zajímavá zpráva na konec: vzhledem k trápení Detroitu se nabízí, aby právě tihle dva borci přijeli na hokejový šampionát do Rigy. To by byla pro Pešánův tým obrovská vzpruha.

Poslední trefa Filipa Hronka

Zdroj: Youtube

Vychvalovaná trefa Filipa Hronka

Zdroj: Youtube