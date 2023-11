/VIDEO/ Tohle se jen tak nevidí. V ruské KHL padl jeden z nejkurióznějších gólů v hokeji. Brankář Dinama Minsk Dylan Ferguson v zápase s Jekatěrinburgem vůbec netušil, co se děje. Kanaďan se zkušenostmi z NHL se musel proklínat.

Brankář Dylan Ferguson | Foto: Chris Tanouye/Freestyle Photography

Byla to bizarní podívaná. Kanadský brankář Minsku Ferguson v domnění, že inkasoval, přestal hrát. Hokejisté Jekatěrinburgu slavili, ovšem hra pokračovala. Puk totiž nepřešel brankovou čáru.

Puk se po střele Macka odrazil od brusle Korobova a zmizel ve výstroji Fergusona. Ten měl za to, že dostal gól. Usvědčili ho v tom i hráči soupeře, kteří se začali radovat. Jenže předčasně. Rozhodčí nezapískal.

Když se brankář Minsku zvedl z ledu, puk z něj vypadl a pozorný Byvalcev kotouč dorazil. Až v ten moment mohla radost Jekatěrinburgu propuknout naplno. Ferguson se musel červenat, naštěstí další puk za jeho záda už nepropadl a Dinamo vyhrálo 4:1.

Kuriózní gól v utkání KHL mezi Jekatěrinburgem a Minskem:

Tak lacinou a kuriózní branku snad nikdy nepustil. Přitom toho zažil už hodně. Dokonce okusil i NHL, v nejlepší lize světa debutoval už v devatenácti letech v dresu Vegas Golden Knights.

„Sledoval jsem zápas v Boston Pizza, najednou mi volali z Vegas, že jedu do New Yorku. Docela šílené,“ líčil pro CBC, jak se dozvěděl povolání z juniorky.

Vychytal McDavida

V té době měli Vegas tři brankáře zraněné, a tak musel zaskočit teenager. On a Maxime Lagace byli jedinými zdravými brankáři v organizaci. V utkání s Edmontonem (2:8) přišla chvíle Fergusona ve třetí třetině. Zastavil jednu ze dvou střel, ale především vychytal hvězdného Connora McDavida, kterému zmařil útok na hattrick.

„Byl jsem tak trochu za hvězdu. Myslím, že mi řekl něco jako dobrá práce a něco o hattricku, kterého se nedočkal. To bylo docela fajn,“ vybavil si. „Nemyslím si, že mi to někdy dojde. Budu si to pamatovat do konce života.“

Nic jiného než vzpomínat mu ani nezbývá. V NHL se totiž výrazněji neprosadil. Za šest let odchytal v první lize jen tři zápasy, poslední dva v loňské sezoně za Ottawu. Na farmě už ho to nebavilo a letos v létě raději odešel ze zámoří do Běloruska. V pětadvaceti letech si tak vydělává v ruské KHL.