Možná si vzpomenete, jak jste ve školce rozpustile recitovali básničku sestavenou z několika příjmení. Ano - Starý, Zajíc, Vyskočil, Tvrdý, Bobek, Vytlačil - paměť máte dobrou. Netušíme, jestli se šestice těchto pánů někdy setkala, natož na sportovních kolbištích. Vypátrali jsme ale několik hodně kuriózních kombinací příjmení mužů, kteří spolu sdíleli jednu kabinu.

Útočník Tomáš Šoustal před brankou Švédů. | Foto: ČTK

Začneme českou hokejovou dvacítkou, která na mistrovství světa v Edmontonu na přelomu let 2020 a 2021 vypadla ve čtvrtfinále s Kanadou 0:3. Trenér Karel Mlejnek měl mimo jiné k dispozici i čtyřku Teplý, Mužík, Přikryl, Pytlík, což se pochopitelně neobešlo bez odezvy. Sociální sítě už o čtyři roky dříve bourala čtveřice mladíků, kteří shodou okolností hráli také na světovém šampionátu hráčů do 20 let. Ani spojení Chlapík, Šoustal, Suchý, Koblížek národnímu týmu štěstí nepřineslo, když pod vedením kouče Jakuba Petra skončil v Kanadě rovněž po čtvrtfinálovém boji s domácím výběrem.

A teď vzhůru na fotbalové stadiony. V Jablonci před časem tvrdilo muziku duo Zelený - Trávník, v současnosti baví stoperská dvojice Sparty Panák - Zelený.

Na sociálních sítích čas od času proběhne hláška, která praví, že na teplických Stínadlech spolu hrála čtveřice Jebavý, Žalud, Stratil, Šourek. Pravdivá je jen ze tří čtvrtin. Josef Jebavý, který za Slavii Praha odehrál 98 ligových zápasů, dres Teplic nikdy neoblékl. Některé prameny ale říkají, že o něj v severočeském fotbalovém městě zájem byl…

A co tři zbývající fotbalisté tvořící erotickou kombinaci příjmení, zahráli si spolu v jednom utkání? Zahráli! Poprvé se tak stalo 9. března 1974 v duelu „žlutomodrých" proti Zbrojovce Brno. V 74. minutě naskočil do hry Jiří Šourek, to už Tepličtí vedli 3:0. Po boku Pavla Stratila a Vladimíra Žaluda si tak talentovaný mladíček odbyl svou ligovou premiéru. Není bez zajímavosti, že v ligovém duelu spolu nikdy tato trojice nenastoupila v základní sestavě. Co se týče soutěžních zápasů, v základu byla pouze na utkání Středoevropského poháru 6. listopadu 1974 proti mužstvu Budapesti Honvéd SE (2:0). Celý příběh skončil příští rok odchodem Vladimíra Žaluda do Mladé Boleslavi.

Závěrem je nutné zmínit, že především Jiří Šourek a Tomáš Šoustal si se svými příjmeními užili více než dost. Ti, kteří se jim posmívali či posmívají, leckdy nedosáhli ani zlomku toho, co oni. „Teď už narážky na své příjmení tolik neslýchám. A když někdo něco prohodí? Co vám k tomu mám říct? Prostě se zasměju a jdu dál, takoví lidé mě nemůžou urazit," řekl Šoustal před časem v rozhovoru pro iDnes.cz.