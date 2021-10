Kuriózní zranění, narození syna i boj s tornádem. Obránce Kempný je zpět na ledě

Byl to pro něj nekonečný rok života. Rok, ve kterém se událo tolik událostí, že by o tom klidně mohl napsat knihu. Bojoval s nepříjemným zraněním, v lednu se dojímal nad narozením syna Adama a v létě zase zachraňoval životy v rodném Hodoníně. A jakmile dostal své tělo zpět do formy, vyrazil do zámoří opět bojovat o místo ve slavné NHL.

Michal Kempný na farmě v Hershey. | Foto: Hershey Bears

Loňskou sezonu si představoval rozhodně jinak. Do další přípravy v dresu Washingtonu Capitals vstupoval jakožto čerstvý třicátník s velkým očekáváním, jenže to velice rychle zhatilo vážné zranění Achillovy paty. A s dováděním na ledě věhlasné NHL byl konec. A když se dal na jaře přeci jenom do kupy, přišla další nečekaná rána. Závěr ročníku dohrával na farmě v Hershey, ale místo euforie z návratu na led zažíval Michal Kempný opět bolesti. Tentokrát to pro změnu odnesly vazy v koleni. A nad okolnostmi zranění zůstával a dodnes vlastně stále zůstává rozum jenom stát. Ve svém druhém utkání ve farmářské AHL byl totiž během občerstevní u střídačky sražen údržbářem uklízejícím ledovou plochu a při pádu došlo k natažení vazů. „V tu chvíli jsem nevěděl, jestli se mám smát, nebo brečet," vzpomíná na bizarní situaci reprezentační obránce. Letní posilovna mezi rozbitými baráky V lednu se však dosud zakletá mince konečně otočila na druhou stranu. Po Novém roce totiž přivítal v náručí se svou manželkou Nicolou prvního syna Adama a rodák z Hodonína tak najednou dostal do života novou energii. Avšak tohle ještě z daleka nebyl konec hektického období majitele Stanley Cupu z roku 2018. V létě po uzdravení naplno odstartoval přípravu na nový ročník, jenže na konci června dorazila ke Kempnému další příšerná zpráva: jeho rodné Hodonínsko zasáhlo drtivé tornádo. A tak si bývalý hráč brněnské Komety kromě tréninků v Praze a Českých Budějovicích ještě více zpestřil svou letní přípravu. Trénink to byl jistě užitečný, avšak zejména psychika dostávala pěkně zabrat. „Když jsem tam dorazil, měl jsem opravdu slzy v očích. Nebyl to rozhodně příjemný pohled, ale zase bylo hezké, jak se tam všichni semkli. A já byl rád, že jsem si tím i zpestřil přípravu," řekl Kempný. Na jižní Moravě sklízel poničené baráky a mezitím netrpělivě vyčkával na hovor z Washingtonu. A dočkal se. Na ukazateli rázem zasvítila zelená a jednatřicetiletý obránce tak s rodinou nabral směr zámoří. Ihned se zapojil do přípravy s Capitals, jeho návrat s obdivem opěvovali nejen spoluhráči, ale rovněž fanoušci. Jenže na jejím konci si Kempný vyslechl velice nepříjemnou zprávu. „Sorry, Michale, ale letos začneš na farmě." Movitý měšťan mezi farmáři „Je to hráč, který má za sebou úspěchy v kariéře, ale potýkal se se dvěma těžkými zraněními. Cítíme, že je důležité, aby se nejprve rozehrál a postupně se dostal do zápasového rytmu," vysvětlil tento krok kouč Peter Laviolette. Disponuje královskou čtyřletou smlouvou za 10 milionů dolarů, avšak i přes tuto stropovou gáži jej Capitals neváhali poslat na farmu. Přitom v základní sestavě týmu NHL jsou mnohem levnější chlapci. Na druhou stranu Kempný nemusí zase příliš smutnit, o své peníze rozhodně nepřijde ani v týmu Hershey. A navíc nemá co ztratit, ba naopak je nyní v pozici, kdy může jenom překvapit. „Potřebuji si všechno pořádně zažít, být v těch situacích opakovaně a přijít tomu zkrátka na jméno. To chce čas," ví dobře hrdina hodonínského regionu. Za svou dlouhou cestu už toho leccos zažil. Když v roce 2016 přicházel do NHL z ruského Omsku, tak mu žádná světlá budoucnost předvídána nebyla. Tehdy kdybyste řekli, že za pár let bude líbat Stanleyův pohár, tak si zřejmě každý poklepe na čelo. A dneska je z tehdy tak podceňovaného obránce vážená osobnost. V NHL sehrál už 232 zápasů, v nichž si připsal 61 kanadských bodů. Třikrát si vyzkoušel hořkost vyřazovacích bojů. A jednou si v nich dokonce dokráčel až pro královskou korunu. A ještě z daleka rozhodně neřekl své poslední slovo. Kempný totiž moc dobře ví, že jeho šance zase přijde. Ale kdy? Michal Kempný přivezl ukázat na Moravu Stanley Cup.Zdroj: Deník / Lubomír Stehlík