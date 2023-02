Pětadvacetiletý vítkovický kanonýr totiž v té době vládl kanadskému bodování i pořadí střelců extraligy a stejně ve výběru kouče Jalonena znovu nefiguroval. Za tím přece musí něco být. Novináři začali vyzvídat a finský kouč českého nároďáku nakonec kápl božskou – Jalonen měl na Lakatoše pořádnou pifku.

Šéf IIHF opět šokoval: Návrat Ruska? Morálka naše rozhodování neovlivňuje, řekl

O co šlo? Jalonen chtěl vítkovického tahouna do přípravy před loňským mistrovstvím světa. Lakatoš se omluvil ze zdravotních důvodů, místo léčby ale vyrazil na dovolenou do Dubaje. To Jalonena namíchlo. „Když se omluví kvůli zranění a pak jede na dovolenou? Co víc mám říct?“ přiznal finský šéf, proč Lakatoše opomíjel.

„Jsem zklamaný. Musím víc makat, pak se tam třeba podívám. Věřím, že můj čas přijde,“ reagoval tenkrát hokejista. Uběhly dva měsíce a opravdu se dočkal. Dostane šanci ukázat se na Švédských hrách. A hned v elitní formaci. „Hraje skvěle. Rozhodli jsme se ho vzít a dát mu velký prostor. Bude v první formaci,“ oznámil Jalonen, a tím udělal tečku za celou kauzou.

Velká fluktuace hráčů

Kouč reprezentace nezahrnul do nominace převážně hráče do 25 let, jak zmiňoval po prosincovém turnaji ve Švýcarsku. Na třetí setkání národního týmu bere několik zkušených hráčů, vrací se například útočník Jan Kovář či obránci Michal Jordán s Lukášem Klokem nebo útočník Vladimír Sobotka.

„Měli jsme původně v plánu vzít výběr hráčů do 25 let, což jsme trochu změnili,“ řekl Jalonen na nominační tiskovce. Jedním z důvodů bylo, že se některé ostřílené reprezentanty nepodařilo zařadit do kádru na úvodní dva turnaje v sezoně. Dalším je rovněž fakt, že se mix zkušenosti s dravým mládím na předchozích turnajích v rámci série Euro Hockey Tour osvědčil.

Jestli nejsem na řadě, tak ti vynadám, smál se Lukáš před pozvánkou do repre

„Když započítám i Švédské hry, tak se v zápasech národního týmu v této sezoně představilo či představí téměř 60 hráčů. Díky zápasům Euro Hockey Tour si můžeme s asistenty vytvořit představu, jak jsou jednotliví hráči schopni obstát na mezinárodní úrovni. I proto chci dát šanci většímu množství hráčů,“ prozradil finský kouč.

Národní mužstvo se společně sejde v pondělí 6. února v Praze, kde absolvuje od úterý do středy celkem tři tréninky. Ve středu odpoledne pak odletí do Švédska, kde o den později v Malmö vstoupí do turnaje proti domácímu Švédsku. V sobotu čeká svěřence trenéra Jalonena Finsko, nedělní poledne pak bude patřit závěrečnému souboji se Švýcarskem.