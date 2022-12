A změna se projevila okamžitě! Ještě v Třinci vedl Spartu dočasný trenérský štáb a byla z toho porážka 1:2. Od doby, co se na lavičku postavil Hořava, ale Pražané ještě neprohráli a výkony šly prudce nahoru.

„Několikrát jsme vedli i 2:0, ale zápas jsme ztratili. Je to o trpělivosti, obětovat svoje ego a podřídit se týmu. Věřím, že jsme to všichni pochopili a hráli trpělivě, aniž by se někdo hnal za svými statistikami,“ ohlédl se za nepovedenými zápasy po posledním utkání brankář Jakub Kovář.

Tomu se pod novým trenérem daří. Bývalý vynikající obránce Hořava totiž opět dokazuje, že defenzivní hru má v malíku. Sparta od jeho nástupu odehrála čtyři zápasy a v žádném neinkasovala víc než jednu branku! Vše pak vyvrcholilo doma proti Ocelářům, kdy Pražané dokonce nedostali ani gól a zvítězili 1:0.

„Byl to hrozně těžký zápas. Víme, že Třinec je skvělé mužstvo. Nechci říct, že jsme byli horší, ale Třinec byl lépe organizovaný, lepší na puku. My to zase trošku nahradili bojovností a v závěru se k nám přiklonilo i štěstí, když jsme dali ten jeden gól. Byl to skvělý zápas s nádechem play off, byl o jedné dvou šancích, my z nich dali gól,“ hodnotil poslední kolo sám Hořava.

Přerod Sparty po změně je zkrátka obrovský. Za vše hovoří už jen fakt, že do Hořavova příchodu se stalo jen jednou v sezoně, aby Pražané inkasovali jen jeden gól nebo méně. Ve druhém kole doma vynulovali Litvínov, jinak ale vždycky dostali minimálně dvě branky.

Sparťané ale nepřehrávali své soupeře ani směrem do ofenzivy. V sezoně dali jen dvakrát po pěti brankách. Pod novým trenérským štábem se jim to povedlo hned dvakrát ze čtyř pokusů! Není proto divu, že se Sparta začala škrábat tabulkou vzhůru.

Celek, který byl ještě nedávno těsně nad dnem tabulky, je rázem osmý a na svém kontě už má 33 bodů. Přímo na dohled má navíc i šestou příčku, protože Mladá Boleslav má jen o tři body navíc.

Že by se tedy ambiciózní tým konečně uklidnil a v kabině byla pohoda?

„Slovo pohoda je největší problém, který u nás v šatně byl! Hlavní důvod, proč jsme se dostali na předposlední místo v tabulce. Pohoda už se nikdy do naší šatny nesmí dostat, aspoň co tady budu já. Pochopitelně je u kluků vidět sebevědomí, vyhráli jsme čtyřikrát za sebou a utekli zespoda tabulky. Vidíme ale, že zápasy nevyhráváme o parník. Náročné to bude s každým soupeřem, musíme ke každému tréninku i zápasu přistupovat s obrovskou pokorou,“ říká zkušený gólman Kovář.

Sparta už každopádně zase začíná připomínat ten tým z minulého ročníku. Potvrdí vzestup i dál a prosadí se i ve vyřazovacích bojích?