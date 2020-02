Jen tři dny po svých sedmačtyřicátinách připravil Jágr narozeninový dárek pro své fanoušky. Přesně po roce a jednom dni se vrátil po zranění na led v soutěžním zápase. Návrat tenkrát plánoval daleko dříve, ale vše mu kazily další zdravotní potíže.

Kladno tenkrát zvítězilo nad Havířovem, ale česká hokejová legenda sama se sebou spokojena příliš nebyla. Olympijský vítěz z Nagana se mračil hlavně nad tím, že během vynucené pauzy přibral na 118 kg.

Čtyřmi góly poslal Kladno do extraligy



Sezóna skončila pro hokejisty středočeského klubu tím nejlepším možným způsobem. Nejen, že z play off postoupilo Kladno do baráže, dařilo se mu dokonce i v ní. Vše vyvrcholilo utkáním proti Českým Budějovicím, které Rytíři vyhráli 4:2. Všechny čtyři branky přitom Jihočechům nasázel právě hokejista s osmašedesátkou na zádech.

Jágr v Číně

V dubnu nechyběl český hokejista ve výpravě, která v čele s prezidentem republiky Milošem Zemanem zavítala do Číny. Při té příležitosti převzal symbolickou plaketu coby ambasador čínského hokeje.

Účast na mistrovství světa

Jaromír Jágr nechyběl ani na mistrovství světa. Na Slovensku byl sice už jen v roli návštěvníka a fanouška, přesto o sobě dával pravidelně vědět prostřednictvím sociálních sítí.

Návrat do Bolzana

Kromě řady klubů NHL působil Jaromír Jágr před lety krátce třeba i v italském Bolzanu. Právě sem se vrátil na konci srpna, aby zde se svým Kladnem sehrál jedno z přípravných utkání.

Chybět u toho nemohl ani Luca Zenoni, dlouholetý Jágrův fanoušek. „Jágr je v mém srdci už dlouho, ale Bolzano ještě déle. Není pochyb, komu budu fandit,“ přiznal před utkáním, na nějž vyrazil v kladenském dresu.

Nakonec tak nemohl být nespokojený. To Jágr si utkání zřejmě představoval lépe. Kladno prohrálo v Bolzanu 3:7. Jágra ale potěšili fanoušci, kteří na něj ani po pětadvaceti letech nezapomněli. „Krásné přivítání. Dvacet pět let je dlouhá doba a já jsem opravdu rád, že ještě můžu hrát hokej,“ přiznal. „Je pravda, že tehdy jsem stíhal o něco lépe,“ žertoval fenomenální hokejista, který sice nebodoval, ale několik krásných akcí připravil.

S Jágrem na kole

Kromě hokeje a návratu do extraligy se objevil Jaromír Jágr ještě u jednoho sportu. Koncem září byl Deník jako jediný u toho, když útočník testoval v Krkonoších elektrokolo ze své speciální edice. „ Jsem dost línej na to, abych někde chodil. Člověk si to víc užije na kolech nebo elektrokolech, kde si můžeš krajinu prohlídnout a dostat se dál, aniž by ses tolik nadřel jako při chůzi. Pěšky bych to asi nedal,“ povídal přitom.

Státní vyznamenání od prezidenta

Na konci října Jágr vyměnil hokejový dres za společenský oblek. Byl totiž mezi pozvanými na Pražský hrad, kde v den výročí vzniku samostatného státu převzal medaili Za zásluhy.

Jako vůbec první český sportovec v historii tak získal vyznamenání od dvou prezidentů. Už v roce 2010 jej totiž vyznamenala tehdejší hlava českého státu Václav Klaus.

Uzavření extraligy?

Na přelomu roku na sebe Jágr upozornil zase trochu jinak. Byl totiž jedním z těch, kteří byli pro uzavření nejvyšší hokejové soutěže. Dušoval se přitom, že důvodem není to, že Kladno se nachází ve spodní polovině tabulky.

„Tvrdím, že když extraligu neuzavřeme, a tím pádem nezlevníme, hrozí, že za pár let ji bude hrát sedm týmů. Ostatní na ni nebudou mít,“ varoval Jágr.

Jágrovi fandil i Legolas

Hollywoodská hvězda na Kladně? V lednu se to stalo skutečností, fandit sem totiž přijel herec Orlando Bloom známý například jako Legolas z trilogie Pán prstenů. Utkání Rytířů bylo další z jeho zastávek, které si nenechal ujít během svého natáčení v České republice.

Vlastní mince

Už i Jaromír Jágr má minci s vlastní podobiznou. Jako jedenáctý v pořadí přibyl do kolekce legend československého hokeje. „Jsem rád, že mohu být jedním z těch hokejistů, kteří v této kolekci jsou. Rozhodně se necítím být legendou,“ uvedl skromně pro novináře.

V sérii doplnil velikány českého hokeje, jakými jsou Dominik Hašek, Pavel Patera, David Moravec, Vladimír Růžička, Vladimír Martinec, František Pospíšil, Jan Suchý, Jaroslav Pouzar, Dominik Hašek a Jiří Šlégr.