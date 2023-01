Legendární „Šéf" Ivan Hlinka by oslavil 73. narozeniny. Projděte si jeho kariéru

Ve čtvrtek 26. ledna by se dožil 73 let Ivan Hlinka, vynikající československý hokejový reprezentant a zároveň i skvělý trenér, který s národním týmem vybojoval v roce 1998 v Naganu zlato. Litvínovský odchovanec, jenž si zahrál za Vancouver v NHL, zemřel při tragické dopravní nehodě 16. srpna 2004 ve věku 54 let.

Ivan Hlinka po olympijském triumfu | Foto: Deník/ Archiv VLP