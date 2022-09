Roman Polák

BOREC Z NHL OPĚT DOMA. Roman Polák se vrátil do Vítkovic po 14 letech strávených v NHL. Třiatřicetiletý borec se stal okamžitě kapitánem mužstva a jeho velkým lídrem. Foto: Petr KotalaZdroj: Deník/VLP Externista

Ostravský bard. Srdcař. Ranař, který na ledě vždy odevzdal úplně všechno. A se superlativy na adresu obránce Romana Poláka můžete takhle pokračovat směle dál. V zámoří si postupem času vybudoval naprosto výjimečnou pozici, jeho služby opěvovali v St. Louis, Torontu, San Jose a také Dallasu. Platil za buldoka, který míval pravidelně na starost ty největší hvězdy soupeře. A co zrovna projíždělo kolem něj, dost často také končilo na ledě.

Kapitán Vítkovic Polák ukončil ve 36 letech kariéru. Ztratil jsem chuť do hokeje

V roce 2016 byl dokonce nadosah zlatému prstenu, se Žraloky nakonec nezvládl až závěrečný finálový boj s rozjetým Pittsburghem. Získal dvě bronzové medaile s mládežnickými reprezentacemi, větší trofej se mu ale vždycky vyhýbala. To bylo snad jediné, co Polákovi scházelo k úplné dokonalosti. Ze své poctivosti a nebojácnosti neuhnul ani při návratu do Vítkovic, dva roky zde hrdě sloužil jako kapitán Ridery. Zničené tělo si však řeklo o pauzu. Tentokrát už tu definitivní.