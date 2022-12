Vyčerpání po náročném drilu? Lékaři v jilemnické nemocnici nic nepodcenili, nadějného hráče Stadionu navíc začalo bolet břicho. Po sérii vyšetření byl převezený do Motola, kde mu diagnostikovali akutní lymfoidní leukémii. Pro všechny rodinné příslušníky to byla velká rána, život náhle dostal jiný směr.

Ďábel Vítek, postrach soupeřů. Vaněček šéfuje brankovišti Devils a sklízí chválu

Největší šok to byl pro Adama. Odmalička totiž byl zvyklý stát na bruslích, hokej snídal, obědval i večeřel. Když se mu v nemocnici udělalo lépe, hned chtěl na led. Musel ale pochopit, že samotná léčba nebude záležitostí několika dnů či týdnů… Čekaly ho totiž první chemoterapie.

Oddělení, na kterém se Adam ocitl, je důkazem toho, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A i po těch nejmenších, kteří si mají hrát a prožívat co nejhezčí dětství. Jejich rodiče jsou také velkými bojovníky, pro své děti udělají vše. I když to zprvu vypadalo, že mezi chemoterapiemi bude moct být vrchlabský hokejista doma, opak byl po dalších testech pravdou. Se svou maminkou se musel přestěhovat do hlavního města, aby případě zdravotních komplikací byl co nejblíž nemocnici. Tatínek zůstal se sestrou Terezkou kvůli pracovním i školním povinnostem doma, do Prahy ale co nejčastěji dojíždí.

Ve finanční tísni

Rodina se rázem dostala do finanční tísně, utáhnout dvě domácnosti je pořádný svízel. Adam kromě maminčiny permanentní péče, která jí neumožňuje chodit do práce, navíc potřebuje speciální nízkobakteriální stravu, což není žádná levná záležitost; zdravotní pojišťovna na ni nepřispívá. A tak kdo mohl, pomohl. Vše odstartovala iniciativa vrchlabského klubu, který pro Adamovu rodinu uspořádal sbírku. „Iniciativa vznikla v kabině šesté třídy. Začal jsem se o tom bavit s trenérem Jiřím Hartmanem, tím se to celé odpálilo,“ líčí Martin Mečíř, jednatel HC Vrchlabí, vedoucí mužstva šesťáků i otec Adamova spoluhráče.

Obránce lídrem produktivity? Snad spoluhráči nezuří, vtipkuje Sklenička

Doposud se i díky vůli managementu klubu v čele s majitelem Alešem Cermanem vybralo za týden 600 tisíc korun. „Je to úplně úžasné, strašně moc nás to potěšilo. Tak velkou reakci jsme ani nečekali. Všem v hokejovém klubu i učitelům z Adamovy školy bych chtěl neskutečně poděkovat,“ má radost Adamův tatínek Jaroslav Jindřišek.

Zároveň ho mrzí, že stát finančně nepomůže. „Je to vše neskutečně náročné. Manželka má nárok jenom na devadesát dnů dlouhodobého ošetřování, které jí teď končí. Řešíme, co dál: Jestli dá výpověď v práci, požádá o neplacené volno… Myslím, že by to i náš stát mohl řešit trochu jinak, když u takových dětí může léčba trvat třeba dva roky.“

Zdroj: Deník/František Bílek

A jak se nyní daří samotnému hokejistovi? Je odhodlaný leukémii porazit a znovu se vrátit na led. Bohužel nikdo neví, jak dlouho jeho boj bude trvat. Možná rok, možná dva. Na začátku příštího roku pravděpodobně Adam podstoupí náročnou transplantaci kostní dřeně. Aby byl v dobré kondici, šlape na rotopedu a snaží se cvičit. Je v kontaktu se svými kamarády, hraje s nimi online hry. A také na dálku fandí svému Stadionu ve II. lize.

„Myslím si, že to zvládá. Hodně ho drží spoluhráči, protože si s ním o tom povídají. Navíc i v nemocnici má k sobě psychologa. Doktoři nám řekli, že ta léčba je nejvíc o hlavě. Když s tím bude srovnaný, léčba bude o to lehčí,“ je přesvědčený Jaroslav Jindřišek.

Adam Jindřišek bojuje s leukémiíZdroj: Deník/František Bílek

Tvrdí, že péči má jeho syn v motolském špitále perfektní. „Doktoři jsou tam neskuteční! A i hodné sestřičky. Byl jsem mile překvapený, jak na onkologii fungují, protože všichni jsou dětem neskutečnou oporou. Obdivuju je.“

Hokej jako hnací motor

HC Stadion Vrchlabí se 21. prosince utká v rámci II. ligy doma s Příbramí, klub připravuje bohatou tombolu, její výtěžek půjde na konto sbírky.na podporu Adamovy rodiny. Hrdina smutného příběhu s dobrým koncem (jak všichni věří) chce být při utkání přímo na stadionu! „Řešíme, jak to udělat, protože by neměl přijít do kontaktu prakticky s nikým. Mohl by ale být v jedné místnosti, kterou bychom vydesinfikovali. Hokej ho hodně žene dopředu, psychicky by mu to pomohlo,“ ví tatínek Jaroslav.

Kokain mu málem ukončil kariéru. Nyní dostane Mandát od Pardubic druhou šanci

Hokej je zkrátka hnacím motorem malého Jágra z Vrchlabí. Před časem se Adam s tím velkým Jágrem potkal na kempu v Kladně. Dívá se s chutí na jeho góly na YouTube, má o něm přečteno několik knížek. O NHL ale nesní, jeho největším snem je totiž návrat na bílý led.