Ačkoliv v posledních sezonách víc seděl na tribuně nebo nastupoval za farmu v AHL, bývalý obránce hokejové Komety Libor Hájek svůj sen o stálém místě v NHL nevzdává. Odchovanec brněnského klubu sice v létě neuspěl na zkoušce v Pittsburghu Penguins, ale o šanci zahrát si tam ještě zabojuje. Dohodl se totiž na roční smlouvě na farmě celku z Pensylvánie Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

Libor Hájek se po pěti letech rozloučil s New Yorkem Rangers. | Foto: NHL.com

Pětadvacetiletý rodák ze Smrčku musel po minulé sezoně opustit New York Rangers, kde během svého pětiletého angažmá pravidelně pendloval mezi farmou a hlavním týmem. U Jezdců nedostal novou smlouvu a byl volným hráčem, než na konci léta dostal šanci v kempu Pittsburghu.

Hájka draftovala v roce 2015 Tampa Bay jako 37. v pořadí. V jejím dresu však elitní zámořskou soutěž ještě neokusil. To se mu povedlo po výměně do New Yorku Rangers.

Celkem odehrál v NHL 110 zápasů, v nichž zaznamenal dvanáct bodů za čtyři góly a osm asistencí. V koronavirem poznamenané sezoně 2020/2021 oblékl i dres Komety, v deseti extraligových duelech zaznamenal dva body za dvě asistence hned v prvním duelu proti Mladé Boleslavi.

V roce 2021 se taky poprvé a zatím naposledy zúčastnil světového šampionátu, který se tehdy konal v Rize.