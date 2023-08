Češi mají jasno: Libor Šulák slouží ruské propagandě. Hokejista v rozhovorech pro východní média nadšeně vypráví, jak je v zemi agresora spokojený a všechno je tam v pořádku. Na vydělávání peněz v Rusku, které rozpoutalo válku s Ukrajinou, nevidí nic špatného. Jenže v Česku s tím nepochodil. Do obránce se pustili vítězové Stanley Cupu Dominik Hašek a Jiří Hrdina i politik Miroslav Kalousek.

Zachoval se slušně, když po invazi ruských vojsk na Ukrajinu odešel z KHL dohrát sezonu do Švédska. Jenže pak o svou čest přišel. Český hokejista Libor Šulák neodolal vábení peněz a do Ruska se vrátil. V loňské sezoně vedl jako kapitán Vladivostok. Teď šel za lepší nabídkou do bohatého Omsku.

„Jsem v pohodě, nikdo mi tu nedělá nic špatného. Líbí se mi tady. Chci hrát hokej, dělat to, co umím a navíc v silné lize. Možná se to někomu nelíbí, ale co se dá dělat,“ vykládal Šulák v rozhovoru pro ruský web Match TV.

Obránce Omsku nadšeně líčil, jak by si rád zahrál na mistrovství světa v Praze, stejně jako před nedávnem Dmitrij Jaškin. A také nechápe, proč nemohou Češi působící v Rusku reprezentovat.

Ruští novináři vyzvídali, jestli má Šulák kvůli Rusku problémy s českými úřady. „Teď už mi skoro nikdo nevolá. A když volají, nemluvím s nimi. Prostě zavěsím hovor a je to,“ prozradil serveru Sport-Express.

Řeč přišla i na Dominika Haška, který dříve působil v Rusku a teď je nejhlasitějším českým kritikem Vladimira Putina. „Nevím, co má Hašek v hlavě,“ reagoval Šulák.

Kalousek se zastal Haška

Názory devětadvacetiletého obránce se setkaly s řadou odsuzujících komentářů na sociálních sítích. K Šulákovi se pochopitelně vyjádřil i někdejší gólman Hašek. „Libore, vaše práce vytváří hodnoty v zemi nepřítele a on ty hodnoty používá proti nám a našim spojencům. Kvůli vaší práci v Rusku je život mé rodiny ve větším nebezpečí a bude zabito více Ukrajinců. Viním naše zákonodárce, že nás před vaším nebezpečným jednáním nechrání,“ odpověděl olympijský hrdina z Nagana.

Ozval se i Miloslav Kalousek. „Co má Dominik Hašek v hlavě? Odpověď je prostá: Má tam čest a smysl pro spravedlnost, chcete-li, tak fair play. Což těžko chápou ti, kteří to v hlavě nemají, popřípadě tam nemají vůbec nic,“ vzkázal zkušený politik.

Trojnásobný vítěz Stanley Cupu Jiří Hrdina si nebral servítky a do Šuláka se ostře pustil. „Jsem moc rád, že Liborovi Šulákovi je v Rusku dobře a nic se mu neděje. Prý neví, co se Haškovi honí hlavou…wow…ty jelito, co se asi honí hlavou tobě, když vidíš, co ruský teroristi provádí na Ukrajině? Ty už nemáš v českým naroďáku nikdy co dělat, ty bezmozku-bych blil,“ napsal Hrdina na Twitteru.

Šulák je úplným opakem Ronalda Knota. Ten před válkou v Rusku hrál, ale sám se vykoupil z Nižněkamsku a do KHL už by se nevrátil. „Když jsem šel do Ruska, byla situace úplně jiná. Nebyla válka. A já to bral jako super zkušenost. Ale teď už je pro mě celá KHL uzavřená kapitola a v žádném případě bych se tím směrem nevydal,“ měla jasno posila libereckých Bílých Tygrů.

Podle zkušeného obránce slouží hokej v Rusku k propagandě tamního režimu. Sám to totiž zažil. „Ať si říká, kdo chce, co chce, ten sport je tam součástí propagandy a já se na čemkoliv takovém, co teď probíhá, odmítám jakkoliv podílet,“ prohlásil Knot.

Kromě Šuláka a Jaškina působí v Rusku i David Sklenička a Lukáš Klok. Do KHL odešel ze Sparty i Ostap Safin, který se kvůli tomu dokonce vzdal českého pasu a pořádal o ruské občanství.